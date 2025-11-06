الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الفلسطيني وبابا الفاتيكان يؤكدان ضرورة تنفيذ حل الدولتين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني وبابا الفاتيكان، فيتو
18 حجم الخط

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان.

 ضرورة تقديم المساعدة للسكان المدنيين في غزة

وأوضح الفاتيكان – في بيان صادر اليوم – أن اللقاء الودي أكد ضرورة تقديم المساعدة للسكان المدنيين في غزة، وإنهاء الصراع، والسعي إلى تحقيق حل الدولتين.

وأشار الفاتيكان إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع الذكرى العاشرة للاتفاقية الشاملة بين الكرسي البابوي ودولة فلسطين، والتي يعود تاريخها إلى عام 2015.

الرئيس الفلسطيني قد زار ضريح البابا الراحل فرنسيس 

وكان الرئيس الفلسطيني قد زار ضريح البابا الراحل فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الإيطالية، ووضع إكليلا من الزهور على ضريح البابا تقديرا للدعم الإنساني الذي قدمه البابا فرنسيس للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه لا يستطيع أن ينسى ما قدمه للشعب الفلسطيني والاعتراف بفلسطين دون أن يطلب منه ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفلسطيني البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان الفاتيكان ضريح البابا الراحل فرنسيس فرنسيس الاعتراف بفلسطين

مواد متعلقة

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للمشاركة في افتتاح المتحف الكبير

مستشار الرئيس الفلسطيني: اتفاقيات السلام مع إسرائيل في "مهب الريح" حال ضم الضفة

مستشار الرئيس الفلسطيني: قمة شرم الشيخ انطلاقة سياسية تنهي الحروب

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

تفاصيل جديدة حول مقتل صاحب محل كشري شهير في حلوان

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

محامي هدير عبد الرازق يقدم مقترحا إلى البرلمان لإلغاء عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية"

مدبولي: الديار القطرية تسدد 3.5 مليار دولار لمصر ضمن مشروع "علم الروم" نهاية ديسمبر

طلاب المجمع التعليمي بالإسماعيلية يودعون زميلهم ضحية حادث دهس الأتوبيس (صور)

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا 

بعد صفقة علم الروم، رئيس الوزراء لـ المواطنين: النجاحات الاقتصادية ثمرة صبركم

خدمات

المزيد

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

عباس شومان يشرح أحكام الميراث وطرق توزيع التركة في ندوة بـ "خريجي الأزهر"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads