مستشار الرئيس الفلسطيني: اتفاقيات السلام مع إسرائيل في "مهب الريح" حال ضم الضفة

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه يتصادم مع الموقف الأمريكي الرافض للضم، والذي يؤكد التزام واشنطن بأحكام القانون الدولي.

وأوضح الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن استمرار الموقف الأمريكي الرافض للضم سيحول دون تنفيذه، لأن القرار الفعلي في هذه المسألة مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية.

ضم الضفة يعرض اتفاقيات السلام للخطر

وأشار الهباش إلى أن إقدام إسرائيل على ضم الضفة الغربية يعني نهاية أي أمل في تحقيق السلام، ويهدد الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية، والتي ستكون "في مهب الريح"، معتبرًا أن إسرائيل بذلك "تدير ظهرها للعرب وللمجتمع الدولي".

إشادة بالدور المصري في ترتيب البيت الفلسطيني

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني بالدور المصري الرائد في ترتيب الوضع الفلسطيني من الداخل والتعامل مع مرحلة ما بعد العدوان، مؤكدًا أن مصر تتحرك بنوايا صادقة وجدية لا يمكن التشكيك فيها.

منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الموحدة

وشدد الهباش على أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تبقى المظلة الشرعية الوحيدة، وأن تكون هناك دولة فلسطينية موحدة بحكومة واحدة وسلاح واحد، محذرًا من أن أي مسار آخر سيبقي الفلسطينيين في "حلقة مفرغة" دون تقدم حقيقي نحو الاستقرار والسيادة.

