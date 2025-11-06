الحب بعد الزواج؟

18 حجم الخط

أين يذهب الحب بعد أن تكتمل طقوس الزواج، وتُغلق الأبواب على حكايةٍ بدأت بالعشق والوله؟

هذا السؤال يثور في أذهان كثير من الأزواج.. وهنا يجيب الدكتور مهاب مجاهد أحد الأسماء البارزة في مجال الطب النفسي، بأن ما يضيع ليس الحب ذاته، بل ما يُبدده في الغالب تصرفات خاطئة من الطرفين، حين تتسلل إلى العلاقة تفاصيل صغيرة تسرق الدفء وتخنق الود، حتى يخبو الشعور الجميل الذي كان يومًا يملأ القلب ضوءًا.

فالذي نعيشه قبل الزواج هو في الغالب حب العشق والشغف؛ تلك المرحلة التي تتوه فيها البصيرة تحت سحر البدايات، ويغيب فيها العقل أمام اندفاع العاطفة. مرحلةٌ طبيعية، لكنها قصيرة العمر، لا تدوم أكثر من شهور قليلة بعد الزواج..

حيث تتبدل العيون من حالمة إلى معتادة، وتتحول اللقاءات من لهفةٍ إلى روتينٍ يومي. وهنا، إما أن يتطور الحب إلى مستوى أعمق وأصدق، هو حب العِشرة والنضج والسكينة، وإما أن يتراجع شيئًا فشيئًا حتى ينطفئ.

ويرى الدكتور مهاب مجاهد أن للحب بيئةً لا يعيش إلا فيها، تقوم على ثلاثة مشاعر أساسية تشبه التربة التي ينمو فيها النبات الطيب:

أولها: الشعور بالراحة

وهو حاجةٌ ملحّة للرجل أكثر من غيره؛ فالرجل لا يستطيع أن يُحب أو يعطي إن لم يشعر أن بيته سكنٌ وسلام. أن يتكلم دون أن تُفسَّر كلماته تأويلًا مريضًا، وأن يعيش دون أن يُحاسب على كل خروجٍ أو لحظة صمت. أن يشعر بأن البيت ملاذٌ لا محكمة، وامرأته شريكة لا مُحققة. فهل يدرك بعض النساء أن الراحة بالنسبة للرجل ليست ترفًا، بل شرطًا للحب والبقاء؟

ثانيها: الشعور بالأمان

وهو جوهر ما تبحث عنه المرأة، لأنها حين تمنح قلبها تنتظر بالمقابل أن تشعر أن العلاقة ليست مهددة بالزوال عند أول خلاف أو نقاش. إنها لا تحتمل أن يلوّح الرجل بالرحيل أو يُلمّح به كلما ضاق صدره، فحينها يهتز عالمها الداخلي، وتفقد الطمأنينة التي تُنبت الحب. فهل يدرك بعض الرجال أن كلمة الطلاق حين تُقال بلا وعي، تهدم في لحظةٍ ما بُني في سنوات؟

ثالثها: التقدير

ذلك الإحساس المتبادل بأن وجودنا في حياة بعضنا قيمةٌ وسعادةٌ لا عادةٌ مفروضة.. أن يشعر كل طرف أنه مرئي ومسموع ومحبوب، وأن الآخر ممتنّ لوجوده لا متبرم منه.. فالتقدير هو الذي يُبقي على وهج المشاعر، ويمنع الحب من أن يتحول إلى مجرد التزامٍ بارد.

لكن ترى.. كم من الأزواج يعرف هذه المعاني ويسعى لتطبيقها في حياته؟ كم منهم يفهم أن الحب لا يُصان بالكلمات وحدها، بل بالتصرفات الصغيرة التي تُشعر الآخر بالراحة والأمان والتقدير؟ وكم يدرك أن استمرار العلاقة لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى وعيٍ، وصبرٍ، ومروءةٍ في المواقف؟

هكذا، لا يذهب الحب بعد الزواج، بل يتحوّل؛ إما أن يترقى إلى حبٍ ناضجٍ يسكن القلب والعقل معًا،

وإما أن يُهمَل حتى يذبل ويموت في صمت.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل نعرف كيف نحب بعد الزواج؟ أم أننا نُجيد فقط كيف نبدأ الحكاية، ثم نتركها تذبل دون أن ندري؟ّ وأترك لكم الإجابة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.