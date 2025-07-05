87 عاما على مولد "شاويش القراء"، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

اليوم، 5 يوليو، تمر 87 عاما على مولد ثالث أهرامات التلاوة "الطنطاوية"، بعد الشيخين مصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصري، من أبناء طنطا.. هو القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.



أطلقوا عليه أيضا، ألقاب: شاويش القراء، أفلاطون النغم القرآنى، الصوت العذب وشيخ القُراء ومعلم الأجيال، صاحب الحنجرة الذهبية، قارئ المسجد الدسوقى، فارس القراء في مصر.

مولده ونشأته

كان مولد الشيخ راغب مصطفى غلوش في 5 يوليو 1938م بقرية برما مركز طنطا معقل القراء والعلماء.



تطلع والده أن يكون ابنه موظفًا، إلا أنه أخذ بنصيحة أحد الأقارب أن يسلم ابنه لأحد المحفظين، فأرسله بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا قبل أن يتخطى العاشرة من عمره، ثم جوَّده بالأحكام على يد الشيخ عبد الغنى الشرقاوى، وذاع صيته بين القرى المجاورة حتى وصل طنطا وهو في الرابعة عشرة من عمره، وانهالت الدعوات للقراءة، فالتحق بمعهد القراءات بالمسجد الأحمدي بطنطا.

الشيخ غلوش، شابا، فيتو

في مسجد الإمام الحسين

وفي عام 1958م، عندما كان في عمر العشرين، أدى الشيخ الخدمة العسكرية بمعسكر الأمن المركزي بالدراسة، ولقرب المعسكر من مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، فكان دائم التردد عليه لأداء بعض الصلوات وإمامة الناس، وذات يوم اعتذر الشيخ طه الفشنى، فقدمه شيخ المسجد، وكان اسمه السيني حلمى عرفة، ليقرأ محله فإذا به ينال إعجاب الحاضرين، وتهليل وتكبير المصلين الذين كان من بينهم زكريا محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة آنذاك، فأصدر قرارًا بإلحاقه بمعهد القراءات.

أصغر قارئ بالإذاعة

وكان أن تقدم لاختبارات الإذاعة المصرية بالزى العسكري في آخر أيام تأديته الخدمة العسكرية، ونجح في كل أفرع القراءة، ليكون أصغر قارئ بالإذاعة في عصرها الذهبي في عام 1962م.

الشيخ غلوش، فيتو

حكى الشيخ غلوش عن تلك الفترة، قائلا: "في مسجد سيدنا الحسين تعرفت على كبار المسئولين الذين كانوا من أكثر المشجعين لي، حتى قابلت بين رواد المسجد محمد أمين حماد مدير الإذاعة المصرية آنذاك فطلب منه الحاضرون أن يعطيني كارتًا حتى أتمكن من دخول الإذاعة وتقديم طلب الالتحاق كقارئ معتمد لها، وبالفعل ذهبت للإذاعة وتحدد لي يوم لإجراء الاختبار واجتزت الاختبار، وجاء قرار اعتمادي كقارئ بالإذاعة أثناء إنهائي إجراءات الخروج من الخدمة العسكرية فكنتُ أول شاويش يدخل الإذاعة، وفرحت كثيرًا لأنني دخلت بين زمرة مشاهير القراء بالإذاعة".

في الدول العربية والإسلامية

وُجِّهت للشيخ العديد من الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء المناسبات الدينية على مدار حياته، فسافر إلى الكويت والإمارات والسعودية، وأحيا ليالي شهر رمضان لمدة 30 عاما متواصلة.



وبعد رحلة عامرة مع كتاب الله الحكيم، توفي القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش عن عمر يناهز 77 عامًا تاركا تراثا كبيرا من كتاب الله مرتلًا ومجودًا.

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