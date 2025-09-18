IG الغلابة

بعد أن وعدنا السادة المسؤولون -وبصرف النظر عن الإعلان أن هناك زيادة في سعر البنزين أكتوبر القادم- فنحن نثق في وعودهم طبعًا بأن القادم رفاهية للمواطن، أكد لنا السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هذا المعنى، بقوله إن البكالوريا هي آي جي الغلابة، وإنها ستقضي على الدروس الخصوصية ولذلك يحاربونها..

وفي ظني أنه بعد هذين التصريحين سيسير كل منا وأمامه دنداني السباك في فيلم على باب الوزير وفي يده عصا من الخيزران ليوسع لنا الطريق، وهو يقول وسع وصلي ع النبي -عليه أفضل الصلاة والسلام- لأنه لم يعد ينقصنا شيء، رفاهية وآي جي الغلابة، وهو تعبير على قسوته إلا أنه يعكس إلى أي مدى يحتل الغلابة المكانة الأكثر تميزًا في تفكير السادة المسؤولين وخططهم المستقبلية على اعتبار أنهم “مطولين معانا حبة حلوين”.

ولكن لي بعض أسئلة صغننة من باب العلم فقط، وأن السؤال محرمش.. من هم الغلابة الذين سفتخرون بأنهم حاصلون على الآي جي، هل هم نحن النازحون من الطبقة الوسطى إلى الطبقات الفقيرة أم اصحاب هذه الطبقة الأصليين الذين تحولوا إلى الأكثر فقرًا؟!

يعني أنا المقصودة حضرتك اللي بقضي الشهر بطلوع الروح أم الذين لا تستطيع دخولهم استكماله أصلا من فرط وهنها؟! وكيف هي مقدمة للغلابة وإعادة المادة بـ500 جنيه للمرة؟! أصل حضرتك الغلابة دي في عرف أهلها مشتقة من الغلب والمرار الطافح.

هل يعلم السيد الوزير أن البكالوريا بتاعة الغلابة لم تعد اختيارًا كما وعد سيادته وأكد في تصريحاته الأخيرة، وأنها أصبحت إجبارية في الكثير من المدارس، واللي مش عاجبه يحول إلى مدرسة أخرى؟

وما هو الـ 94 منهجا جديدا مستحدثا هذا العام لجميع الصفوف؟ مش كتير شوية حضرتك الغلابة مش هيستحملوا وهيفرفروا مننا كده؟

وإذا سلمنا سيادتك بأن البكالوريا دي أحسن حاجة على الكوكب، هل حضرتك استطعت سد العجز في المدرسين؟ وهل الاستعانة بأصحاب المعاشات سيسد فوهته؟ ورواتب هؤلاء من أين هل مكافآت أم سيكتفون بمعاشاتهم؟ وإن كنت أفضل أن تستنهضوا الخريجين من على القهاوي أفضل؟

نأتي إلى الدروس الخصوصية التي ستقضي عليها آي جي الغلابة، كيف مع تكرار مرات دخول المادة الواحدة سنقضي ونضربها في مقتل؟ وما آليات الوزارة وخططها في القضاء؟! وما نسبة النجاح واحتمالات الفشل؟

تصدق حضرتك، هتصدق إن شاء الله، أنا هعيط من فرط الرفاهية وبداخلى إحساس لا يوصف بالسعادة إن ولادي ولد الغلابة سيحصلون على الآي جي.. لكن لي طلب صغنن عندكم حضرات السادة المسؤولين ممكن تقرأوا تعليقات الناس على تصريحات حضراتكم المنشورة في المواقع الصحفية؟

