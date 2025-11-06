مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية صباح اليوم الخميس حادثًا مأساويًا، حيث اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكوّنة من أم وأطفالها وخالتهم.

مصرع أسرة كاملة في حريق مروع بشقة سكنية في شبرا الخيمة القليوبية

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة كل من سارة أسامة إبراهيم (الأم)، ونورهان أسامة إبراهيم (شقيقة الأم)، ويوسف بسام حسين، وإيسل بسام حسين، وريان بسام حسين، ويونس محمد (ابن شقيقة الأم).

تم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، ونتجت حالات الوفاة نتيجة الاختناق وكثافة الدخان.

وانتقلت إلى موقع الحادث قوات الأمن ومسؤولو الحي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار حرصًا على سلامة الأهالي وتنظيم حركة المرور أثناء التعامل مع الحادث.

ويُجري فريق من المعمل الجنائي معاينة موقع الحريق لتحديد أسبابه وملابساته، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة.

