محافظات

حبس التيك توكر مادونا بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق المختصة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس التيك توكر منة. ج، الشهيرة بـ"مادونا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية لها، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

txt

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

txt

ساعات فاصلة على انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. يبدأ في الخارج غدًا.. و14 محافظة في المرحلة الأولى بالداخل

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط المتهمة بمدينة شبين القناطر، ضمن جهود الوزارة لمواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة، والحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

