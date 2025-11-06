جلسة خاصة بين عبد الرؤوف وثنائي هجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

18 حجم الخط

عقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع الثنائي الهجومي عدي الدباغ وسيف الجزيري، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تُقام مساء اليوم في تمام الساعة 7:30.

وخلال الجلسة، قدّم عبد الرؤوف مجموعة من التوجيهات الفنية للثنائي، مع شرح بعض التحركات المطلوبة داخل منطقة الجزاء وكيفية استغلال نقاط ضعف دفاع بيراميدز.

وشدد المدير الفني على أهمية التركيز وإنهاء الفرص المتاحة، مؤكدًا أن الدور الهجومي سيكون حاسمًا في تحديد نتيجة اللقاء.

ويدير المباراة تحكيميا محمد معروف، ومعه سامى هلهل مساعدا أول وطارق مصطفى مساعدا ثانيا، بينما سيكون زايد النعيمي حكما رابعا.

