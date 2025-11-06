مناقشة الفيلم الإيراني "غرق" بمكتبة المستقبل العامة غدا

18 حجم الخط

تنظم مكتبة المستقبل العامة في الخامسة من مساء غد الجمعة، ندوة لمناقشة الفيلم الإيراني "غرق"، وذلك بحضور نخبة من النقاد والمخرجين.

فيلم غرق

يعد فيلم "غرق" من إخراج محمد كَرت، وشارك في تأليف موسيقاه مسعود سِخَّاوَت دوُست، كما يضم الفيلم طاقم متميز من الممثلين، أبرزهم: جواد إزَتي، طناز طباطبائ، أمير أَغايِي، وعلي شَدْمان، وقد قام بضبط الترجمة وإعداد النسخة المهندس محمد عصام.

حصد فيلم "غرق" إشادة واسعة وتميز في العديد من المهرجانات الدولية، ومن أبرز الجوائز التي نالها، جائزة الجمهور في مهرجان فجر الوطني 2020، جائزة أفضل ممثل مساعد للفنان أمير أَغايِي من مهرجان فجر 2020، جائزة أفضل ممثلة مساعدة للفنانة طناز طباطبائ من مهرجان فجر 2020، جائزة أفضل سيناريو في مهرجان برشلونة الآسيوي، جائزة أفضل ممثل للفنان جواد إزَتي من مهرجان Slemani International Film Festival 2021، جائزة اللجنة الخاصة – أفضل فيلم أجنبي في Wales International Film Festival 2021.

ونال الفيلم استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء لطرحه الجريء لقضايا العنف والشرف والهوية في بيئة طهرانية تعيش تحت ضغط اجتماعي وثقافي، وتميز بأداء قوي من طاقم التمثيل.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم حلقة نقاش بحضور كل من الدكتور سامح توفيق، الناقد السينمائي وأستاذ الدراسات السينمائية، والمخرج والكاتب أحمد العرابي، لمناقشة أبعاد الفيلم الفنية ومضامينه الاجتماعية والثقافية.

