"القاهرة في شعر فؤاد حداد"، ندوة بمكتبة مصر الجديدة الجمعة المقبلة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في الخامسة من مساء بعد غد الجمعة ندوة بعنوان "مدينة القاهرة في شعر فؤاد حداد"، وذلك في ذكرى وفاته.

وقالت الدكتورة إيمان مهدى، مديرة مكتبة مصر الجديدة العامة، إن القاهرة كانت مدينة أساسية في شعر فؤاد حداد، وجسد حبه بتاريخها وحاضرها في ديوانه "من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة" ومن أشهر أعماله المستوحاة من القاهرة قصيدة "ماورد وجنه" التي تحتفي بتراث المدينة وشخصيتها، ويعكس شعره معرفته التامة بشوارع القاهرة وأحيائها.

يقدم الندوة الشاعر امين حداد بمصاحبة الشاعر زين العابدين فؤاد والفنانة سامية جاهين.

وتدور محاور الندوة حول القاهرة كشخصية، رحلة شعرية عبر التاريخ، حب المدينة تظهر في شعره، النشأة والتأثير، أهمية أعمال فؤاد حداد.

