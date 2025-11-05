مكتبة الإسكندرية تفتتح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية

18 حجم الخط

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية، الذي تنظمه المكتبة بالتعاون مع الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي بالمركز القومي للبحوث يومي 5 و6 نوفمبر 2025، تحت شعار "التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة".



افتتح المؤتمر كل من؛ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور هشام عزمي؛ رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر؛ رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة نبيلة عبد المقصود؛ سكرتير عام الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي، والدكتورة رشا الطراونة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الأهلية بالأردن.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور حسام شوقي؛ رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عبد الحكيم الواعر؛ مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والمهندسة سارة البطوطي؛ عضو المجلس القومي للمرأة. وشارك في الافتتاح برسالة مسجلة الدكتور بالو ريدانا؛ رئيس اتحاد جمعيات التكنولوجيا الحيوية الآسيوية.

وأعرب الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بالشراكة مع الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي، وتقدم بالشكر لرئيس مجلس إدارتها الدكتور محمود صقر على التنظيم المشترك لهذا المؤتمر.

وأكد زايد أن مكتبة الإسكندرية تدعم كل مجالات المعرفة وإسهامات العلماء في كل المجالات، لافتًا إلى أهمية موضوع المؤتمر الذي يسلط الضوء على أهمية البيوتكنولوجي في تحقيق استدامة الحياة في المناطق القاحلة، خاصة في العالم العربي والآسيوي.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة كيفية الاستدامة وتكييف الحياة في البيئات القاحلة وشبه القاحلة في منطقتنا العربية، كما يتناول التحديات الملحة التي يفرضها تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على العالم.

يشارك في المؤتمر العديد من المؤسسات العلمية ومنها جامعة بنها الأهلية وجامعة عمان الأهلية بالأردن واتحاد جمعيات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالهند، وذلك بالتعاون مع برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ومركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

ويستضيف المؤتمر هذا العام علماء وخبراء ومحاضرين بارزين من مصر والسودان والأردن وتونس وألمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا والهند والصين وبولندا وكندا وبلغاريا، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والجهاز المصري للملكية الفكرية والمجلس القومي للمرأة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

