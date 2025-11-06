الخميس 06 نوفمبر 2025
عمدة نيويورك المنتخب يختار فريقا انتقاليا نسائيا بالكامل

زهران ممداني، عمدة
زهران ممداني، عمدة نيويورك، فيتو
أعلن زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب، عن اختيار فريق انتقالي للمساعدة في تنفيذ ما وصفه بالبرامج السياسية الأكثر طموحًا فى المدينة منذ جيل، متعهدًا بالبدء فورًا في العمل فور توليه منصبه في الأول من يناير.

فريق انتقالي من النساء فقط

وفي حديثه، خلال مؤتمر صحفي في كوينز، كشف الديمقراطي الاشتراكي البالغ من العمر 34 عامًا عن فريق انتقالي نسائي بالكامل بقيادة إيلانا ليوبولد كمديرة تنفيذية. ويضم الفريق أيضًا الرئيسات المشاركات ماريا توريس سبرينجر، النائبة الأولى السابقة للعمدة؛ ولينا خان، الرئيسة السابقة للجنة التجارة الفيدرالية؛ وجريس بونيلا، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة "يونايتد واي"؛ ونائبة عمدة المدينة السابقة للصحة والخدمات الإنسانية ميلاني هارتزوج.

دلالة اختيار لينا خان

وقال ممداني للصحفيين: في الأشهر المقبلة، سأبني أنا وفريقي بلديةً قادرةً على الوفاء بوعود هذه الحملة، وسنشكل إدارةً تتمتع بالكفاءة والتعاطف، مدفوعةً بالنزاهة، ومستعدةً للعمل بجد لا يقل عن ملايين سكان نيويورك الذين يتخذون من هذه المدينة موطنًا لهم
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: إن اختيار ممداني لـ لينا خان، التي اكتسبت شهرة وطنية بفضل تطبيقها الصارم لقوانين مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عهد جو بايدن، والتي تحظى بإعجاب كل من التقدميين والجمهوريين الشعبويين، يشير إلى نية ممداني ضم إصلاحيين يتمتعون بالجرأة إلى إدارته، في الوقت الذي يستعد فيه لقيادة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

في أول مقابلة تلفزيونية له منذ انتصاره في سباق عمدة نيويورك على كل من أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك، والجمهوري كورتيس سليوا مساء الثلاثاء، شدد ممداني على ضرورة الاستعداد. وقال يوم الأربعاء: نحن مدينون لهذه المدينة بأن نكون مستعدين في الأول من يناير لبدء التنفيذ. أمامنا 57 يومًا، وهذه هي 57 يومًا للبدء في الاستعداد.

حجب التمويل الفيدرالي عن المدينة

وتقول "الجارديان": إن إدارة نيويورك الجديدة تواجه عقبات جسيمة، أبرزها دونالد ترامب، الذي هدد مرارًا بحجب التمويل الفيدرالي عن المدينة في حال تولي ممداني منصبه.
في منشور له على منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب، وهو أيضًا من كوينز، أنه في حال فوز ممداني بانتخابات رئاسة البلدية، فمن المستبعد جدًا أن يساهم بالأموال الفيدرالية، باستثناء الحد الأدنى المطلوب لمدينة نيويورك. ووصف ترامب ممداني بالشيوعي بسبب برنامجه، فيما يصف زهران نفسه بأنه ديمقراطي اشتراكي.

