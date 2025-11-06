الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السوبر المصري، توروب يراجع خطة مباراة سيراميكا قبل صدام الليلة

توروب
توروب
18 حجم الخط

يعقد ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا الليلة. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي توروب

مواد متعلقة

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات

هل خسره الأهلي، عماد النحاس يكتب التاريخ مع الزوراء العراقي محليا ودوليا

الأكثر قراءة

تفاصيل مقتل صاحب محل مكرونة شهير في حلوان

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

الفيدرالي الأمريكي يعلق على بيانات سوق العمل الأخيرة ومستقبل أسعار الفائدة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الخميس

ارتفاع في الأصفر وانخفاض أبو جبة، أسعار الفول والعدس اليوم الخميس في الأسواق

أخر تطورات سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي يكتسح.. أكثر الأندية تتويجا بالسوبر المصري في 22 نسخة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل المعاهد الأزهرية: اختلاف وجهات النظر لا يفسد للوسطية ودا ولا يقطع للأخوة رحما

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

المزيد
الجريدة الرسمية