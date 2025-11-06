إنتر ميلان يفوز على كايرات ألماتي 2-1 في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

انتهت مباراة إنتر ميلان ضد كايرات ألماتي بنتيجة 2-1 للإنتر، في المباراة التي أقيمت، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل لاوتارو مارتينيز وكارلوس أوجستو هدفي إنتر ميلان في الدقيقتين 45 و67، بينما أحرز أوفي أراد هدف طائرات ألماتي في الدقيقة 56.

تشكيل إنتر ميلان ضد كايرات ألماتي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: كارلوس أوجوستو – يان بيسيك – ستيفان دي فري – فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – دافيد فراتيسي – بيوتر زيلينسكي.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

