حفل افتتاح المتحف الكبير، مجدي يعقوب يكشف مفاجأة عن تقدم الطب بمصر القديمة

قال الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إن الطب في مصر القديمة كان مهنة مقدسة، حيث تعلم الكهنة في بيوت الحياة أسرار التشريح والدواء، وجمعوا بين الجسد والروح، مؤكدًا أنهم اخترعوا أدوات طبية سبقت عصرها.

وأضاف يعقوب خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "في مصر القديمة صنعوا أطرافًا صناعية، وأجروا عمليات دقيقة في المخ والقلب، واليوم وأنا أقف هنا أشعر بأن الخيط ممتد، فالجراح المصري القديم كان يمسك مشرطه على ضوء المشاعل ليعالج القلوب بأدوات عصره".

وتابع قائلًا: “نفس السعي والإيمان بأن العناية بالإنسان، أيًا كانت جنسيته أو ديانته أو عقيدته، هي أعظم هدية قدمتها حضارتنا للعالم".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

