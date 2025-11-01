السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حفل افتتاح المتحف الكبير، مجدي يعقوب يكشف مفاجأة عن تقدم الطب بمصر القديمة

الدكتور مجدي يعقوب،
الدكتور مجدي يعقوب، فيتو
ads

قال الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إن الطب في مصر القديمة كان مهنة مقدسة، حيث تعلم الكهنة في بيوت الحياة أسرار التشريح والدواء، وجمعوا بين الجسد والروح، مؤكدًا أنهم اخترعوا أدوات طبية سبقت عصرها.

 

وأضاف يعقوب خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "في مصر القديمة صنعوا أطرافًا صناعية، وأجروا عمليات دقيقة في المخ والقلب، واليوم وأنا أقف هنا أشعر بأن الخيط ممتد، فالجراح المصري القديم كان يمسك مشرطه على ضوء المشاعل ليعالج القلوب بأدوات عصره".

 

وتابع قائلًا: “نفس السعي والإيمان بأن العناية بالإنسان، أيًا كانت جنسيته أو ديانته أو عقيدته، هي أعظم هدية قدمتها حضارتنا للعالم".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (٧٩) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجدي يعقوب الطب مصر القديمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شاهد، احتفالات المصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير

السيسي وقرينته يستقبلان الوفود على أنغام المقطوعة الخالدة "أنا المصري" في افتتاح المتحف الكبير

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

برايتون يفوز على ليدز يونايتد 0/3 في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

أسامة الأزهري من أمام الأهرامات: مصر مهد الحكمة ومصدر الإلهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية