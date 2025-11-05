أكسيوس: إدارة ترامب تقدم خطة لإنهاء أزمة أنفاق غزة

18 حجم الخط

كشفت منصة أكسيوس الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت إلى الحكومة الإسرائيلية مقترحًا لحل أزمة عناصر حركة حماس الموجودين في أنفاق قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

نقل آمن خارج الخط الأصفر

وبحسب التقرير، فإن المقترح الأمريكي يتضمن نقل عناصر حماس الموجودين داخل الأنفاق إلى مناطق خارج الخط الأصفر دون استهدافهم، وذلك كخطوة تمهيدية نحو تسوية إنسانية وأمنية تضمن استقرار القطاع.

عفو إسرائيلي مشروط مقابل تسليم السلاح

وأضافت أكسيوس أن إدارة ترامب اقترحت أن تسلم عناصر حماس أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط، يشمل التزامًا بعدم العودة إلى النشاط العسكري، مقابل ضمانات دولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

الأنفاق تهدد استقرار الهدنة

وترى إدارة ترامب، وفقًا للمصادر الأمريكية، أن استمرار وجود عناصر حماس داخل الأنفاق يقوض فرص تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل محاولة أمريكية جديدة لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة دون اللجوء إلى تصعيد عسكري جديد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، إن غزة كانت كارثة لسنوات عديدة، مضيفا: ستشهدون حدوث أشياء عظيمة".

وأضاف ترامب في تصريحات له: "توصلنا إلى اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في غزة.. لا أعتقد أن وقف إطلاق النار في القطاع هش وآمل ألا يكون كذلك".

