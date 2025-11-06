شروط استخراج القيد العائلي وخطوات الحصول عليه أون لاين

18 حجم الخط

ترصد فيتو لقرائها، خطوات وشروط ورسوم استخراج القيد العائلي، وأنت في بيتك إلكترونيا، من بوابة مصر الرقمية بطرق بسيطة تأتي ضمن أعمال التطوير التي يقوم بها قطاع الأحوال المدنية للتيسير علي المواطنين، في السطور التالية..

شروط استخراج القيد العائلي اون لاين..

_أن يكون مقدم الطلب أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

_أن تكون جميع شهادات الميلاد مميكنة ومسجلة في قاعدة بيانات الأحوال المدنية.

_وجود حساب فعّال على بوابة مصر الرقمية لتسجيل الطلب وسداد الرسوم.

- أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في البطاقة الشخصية للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

- يجب أن يكون مقدم طلب استخراج القيد العائلي اون لاين هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت).

- يجب أن يقوم مقدم الطلب بكتابة بيانات الأسرة كاملة وبشكل صحيح (زوج – زوجة – أبناء).

- يشترط لاستخراج قيد عائلي أن يكون مقدم الطلب سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة في حالة الزواج.

- في حالة الطلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة في الخانات المحددة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي يجب أن يكون قد سبق استخراج شهادة وفاة مميكنة.

خطوات استخراج القيد العائلي أونلاين

- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية من القائمة الرئيسية.

- الضغط على استخراج قيد عائلي مميكن.

- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.

- إدخال بيانات مقدم الطلب وصلة القرابة وسبب استخراج القيد.

- تحديد طريقة الاستلام (البريد للمنزل أو السجل المدني).

- سداد الرسوم إلكترونيًا ببطاقة الدفع أو خدمة فوري.



سعر استخراج القيد العائلي في مصر

_ رسوم استخراج القيد العائلي من خلال السجل المدني تتحدد في ملبغ قدره ثلاثون جنيهًا فقط لا غير.

_وفي حالة طلب استخراج القيد من خلال الموقع الإلكتروني تكون الرسوم الإجمالية قدرها 78.4 جنيهًا شاملة التوصيل إلى المنزل.

