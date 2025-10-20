ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

يُعد القيد في نقابة المحامين أحد أهم الشروط القانونية لمزاولة المهنة، غير أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وضع حالات محددة يُشطب فيها المحامي من الجداول، حمايةً لكرامة المهنة وضمانًا لالتزام أعضائها بالقواعد الأخلاقية والقانونية.

وفي المقابل، أتاح القانون فرصة إعادة القيد لمن زالت عنهم أسباب الشطب، وفق ضوابط دقيقة وإجراءات تضمن أهلية المتقدم للعودة إلى ممارسة المهنة من جديد.

حالات الشطب وفق القانون

نص قانون المحاماة على عدد من الحالات التي يتم فيها شطب المحامي من جداول النقابة، من بينها:

صدور حكم جنائي مخل بالشرف أو الأمانة.

فقد أحد شروط القيد المنصوص عليها في القانون.

العمل في جهة لا يجوز الجمع بين عملها ومهنة المحاماة.

الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة طويلة دون مبرر.

القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد التحقيق.

شروط إعادة القيد

حدّد القانون ضوابط وشروط إعادة القيد بحيث لا تتم إلا بعد التأكد من زوال أسباب الشطب، وتوافر الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة المهنة من جديد.

ويشترط في طالب إعادة القيد أن يتقدم بطلب رسمي إلى لجنة القيد بالنقابة العامة، مرفقًا به صحيفة الحالة الجنائية حديثة، وشهادة بحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى سداد رسوم إعادة القيد والمتأخرات المالية إن وُجدت.



ترك العمل المخالف للمهنة

ألزم القانون من سبق نقله إلى جدول غير المشتغلين أن يقدّم ما يثبت ترك العمل الذي لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة، مع شهادة من النقابة الفرعية تؤكد عدم وجود موانع أو جزاءات تأديبية تحول دون إعادة القيد.

العودة بعد الشطب التأديبي



وفي حالات الشطب التأديبي، لا يُسمح بإعادة القيد إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الشطب، وبعد التأكد من زوال أسباب الجزاء وثبوت حسن السلوك، وذلك بقرار من مجلس النقابة العامة وفقًا لأحكام القانون.



حماية المهنة

وأكد قانون المحاماة من خلال هذه الضوابط حرص المشرّع على صون كرامة المهنة وضمان استقلالها، وضمان أن العودة إلى جداول النقابة تتم في إطار من الالتزام والانضباط والمصداقية المهنية

