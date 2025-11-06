السيناريست والمخرج، قصة علاقة أحمد عبد الله بسامح عبد العزيز بعد أن خطفهما الموت

18 حجم الخط

رحل عن عالمنا المؤلف والسيناريست أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا، بعد مشوار حافل بالأعمال الكوميدية التي صنعت البهجة في السينما المصرية الحديثة.



وفيما يلي أبرز 5 معلومات عن حياته ومسيرته:

نشأته وبدايته الفنية

وُلد أحمد عبد الله في حي بين السرايات بالقاهرة في 1 أبريل 1965، وظهرت موهبته في الكتابة مبكرًا أثناء دراسته بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، حيث كتب وأعدّ مسرحيات مأخوذة عن نصوص عالمية على خشبة مسرح الجامعة.

الانطلاقة من المسرح

بدأ مشواره الفني بعد التخرج مباشرة من خلال المسرح، فكتب أعمالًا ناجحة مثل عالم قطط، ألابندا، وحكيم عيون، التي فتحت له الباب أمام عالم السينما.

بصمته في الكوميديا السينمائية

ارتبط اسم أحمد عبد الله بأبرز نجوم الكوميديا في بداية الألفية، فكتب أفلامًا أصبحت من علامات هذا الجيل، منها عبود على الحدود، يا أنا يا خالتي، كركر، وغبي منه فيه.

أسلوبه المميز

اشتهر بقدرته على صياغة الكوميديا الاجتماعية في قالب بسيط وساخر، يجمع بين خفة الظل والذكاء في رسم الشخصيات والمواقف اليومية.

رحيله وخسارة الوسط الفني

وشكّل عبدالله ثنائيًا متفاهمًا مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي توفي قبل أشهر قليلة، حيث التقيا عام 2008، وقدما سويًا مجموعة من الأعمال السينمائية المميزة، من بينها "الفرح"، و"كباريه" و"الليلة الكبيرة".

كما تعاون الراحلان على الصعيد الدرامي في مسلسل "الحارة"، وقدما معًا آخر فيلم في العام الماضي، وهو فيلم "ليلة العيد" الذي قامت ببطولته يسرا وسيد رجب وسميحة أيوب.

