ثقافة وفنون

إسعاد يونس وأمير صلاح يتألقان على ريد كاربت فيلم قصر الباشا بحضور نجوم الفن (فيديو وصور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم قصر الباشا
وصل عدد من نجوم الفن إلى ريد كاربت فيلم قصر الباشا المقام حاليا في أحد المولات الكبرى. 

وكان من أبرز الحضور: إسعاد يونس ومحمد القس وأمير صلاح الدين وعائلته.

ويضم فيلم "قصر الباشا" عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" الأغنية الدعائية للعمل، والتي قدمها مطرب المهرجانات مسلم. 

أغنية باشا من تأليف مصطفى حدوتة وألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس.

ويدور فيلم “قصر الباشا” في إطار من الإثارة والغموض حول جريمة قتل حدثت في قصر تاريخي.

وتنتمي قصة الفيلم الذي يأتي من تأليف محمد ناير لتستعيد روح السينما البوليسية بمصر، ويحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقدمها أبطال “قصر الباشا”، وعلى رأسهم الفنان أحمد حاتم.

 

