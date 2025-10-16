الخميس 16 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

تحذير من الجبن "نباتي الدهن" في عمل ساندويتشات المدرسة

الجبن نباتي الدهن،
الجبن نباتي الدهن، فيتو

الجبن من منتجات الألبان الشهيرة التي لها أنواع عديدة وفي المدارس يكثر الإقبال على شراء الجبن بأنواعها لاستخدامها في ساندويتشات المدرسة للأطفال.

وعادة يتم شراء الجبن المصنع وليس القريش لأنه أسهل الساندويتشات وأيضا مذاقه طيب وبفضله الصغار وللأسف له مخاطر عديدة لا تعلمها العديد من الأمهات.

وحذر المعهد القومي للتغذية من تناول الجبن المصنع المكتوب عليه نباتي الدهن، لأن هذا الجبن لا يحتوي على أي جبن بل هو عبارة عن دهون متحولة مضاف منوعات صناعية وألوان صناعية ومواد حافظة وبالتالي يسبب أمراضًا عديدة.

الجبن نباتى الدهن 
الجبن نباتي الدهن 

أمراض يسببها الجبن نباتي الدهن

وأشار المعهد القومي للتغذية، أن هذه الأنواع من الجبن تسبب مخاطر عديدة منها:

  • ترفع الكوليسترول الضار وتقلل الكوليسترول النافع
  • أمراض القلب
  • أمراض السكر
  • أمراض الضغط
  • السمنة
  • أمراض السرطان
  • تؤثر على المزاج لأنها تخزن الدهون بالبطن
  • تؤثر على الكلى لأنها تحتوى على أملاح فوسفساتية

فوائد الجبن القريش 

ونصح القومي للتغذية بضرورة الامتناع عن جميع هذه الأنواع من الجبن وعدم استخدامها في عمل ساندويتشات المدرسة أو في الوجبات الرئيسية واستبدالها بالجبن القريش الطبيعي حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم وفيتامين د، كما أنه خال من المواد الحافظة والألوان والنكهات الصناعية التي تدمر الصحة، ويمكن إضافة الطماطم والخيار وزيت الزيتون للجبن القريش ليصبح وجبة متكاملة ومشبعة ومغذية للكبار والصغار كما أنها خالية من الدهون الضارة وتناولها ليس له أي ضرر على الصحة.





الجبن الخطر الأبيض الجبن نباتى الدهن أمراض تسببها الجبن نباتى الدهن الجبن القريش صحة الصحة المعهد القومي للتغذية

الجريدة الرسمية