أحمد شوقي غريب يكتسح انتخابات إنبي ويحصد أعلى الأصوات بعضوية مجلس الإدارة

فاز أحمد شوقي غريب، بعضوية مجلس إدارة نادي إنبي، في الانتخابات التي أجريت مساء اليوم الأربعاء، بعدما حصد أعلى الأصوات في سباق العضوية.

ورغم أن انتخابات نادي إنبي شهدت منافسة قوية بين المرشحين، إلا أن أحمد شوقي غريب، خطف الأنظار بعد أن فاز بعضوية مجلس إدارة النادي بأعلى عدد من الأصوات، متفوقًا على عدد من الأسماء البارزة.

وجاء فوز أحمد شوقي غريب بعد أن قدّم برنامجًا انتخابيًا طموحًا ركّز فيه على تعزيز دور إنبي كمؤسسة رياضية متكاملة، وتطوير النادي من خلال تحويله إلى مؤسسة اجتماعية خدمية رياضية يكون هدفها الأول أعضاء نادى إنبى وأبناء الأعضاء، بجانب تطوير منظومة كرة القدم داخل النادي، ودعم قطاع الناشئين.

وأكد غريب في تصريحاته عقب الفوز أن الثقة التي منحه إياها أعضاء الجمعية العمومية ستكون دافعًا قويًا للعمل بجدية لتحقيق تطلعات النادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة تطوير شاملة في النادي.

برئاسة أيمن الشريعي، تعرف علي تشكيل مجلس إدارة إنبي الجديد

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي إنبي عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي البترولي للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم الأربعاء.

نتائج انتخابات نادي إنبي للدورة 2025-2029

ويضم المجلس المنتخب الجديد من

- رئيس النادي: أيمن الشريعي

-نائب رئيس النادي: خالد الجنزوري

- أمين الصندوق: عبدربه إبراهيم



الأعضاء:

• أحمد شوقي غريب

• عبد الشهيد سلام

• رنا عصام شلتوت

• أحمد نبيل سرايا



تحت السن:

• محمد سعد إبراهيم

