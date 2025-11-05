صفقة تبادل، إسرائيل تعرض إعادة رفات ضابط مقابل 200 عنصر من حماس عالقين في نفق

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الثلاثاء، بأنه مستعد للنظر في إمكانية الإفراج عن نحو 200 عنصر من حركة حماس المحتجزين في رفح، مقابل إعادة رفات الضابط هدار جولدين، الذي تحتجزه الحركة منذ عام 2014.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن زامير أعرب عن استعداده لمناقشة صفقة تشمل إطلاق سراح حوالي 200 من عناصر حماس العالقين في نفق خلف "الخط الأصفر" ضمن الأراضي الإسرائيلية، مقابل استعادة رفات جولدين.

وتشير إسرائيل إلى أن هدار جولدين قُتل خلال معركة رفح في عملية "الجرف الصامد" في يوليو وأغسطس 2014، فيما ما زالت حماس تحتجز رفاته دون تقديم أي معلومات عنه حتى الآن.

وتنفذ إسرائيل وحماس حاليًّا تبادلات للأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي.

