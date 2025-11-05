الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفقة تبادل، إسرائيل تعرض إعادة رفات ضابط مقابل 200 عنصر من حماس عالقين في نفق

رئيس الأركان الإسرائيلي،
رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، فيتو

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الثلاثاء، بأنه مستعد للنظر في إمكانية الإفراج عن نحو 200 عنصر من حركة حماس المحتجزين في رفح، مقابل إعادة رفات الضابط هدار جولدين، الذي تحتجزه الحركة منذ عام 2014.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن زامير أعرب عن استعداده لمناقشة صفقة تشمل إطلاق سراح حوالي 200 من عناصر  حماس العالقين في نفق خلف "الخط الأصفر" ضمن الأراضي الإسرائيلية، مقابل استعادة رفات جولدين.

وتشير إسرائيل إلى أن هدار جولدين قُتل خلال معركة رفح في عملية "الجرف الصامد" في يوليو وأغسطس 2014، فيما ما زالت حماس تحتجز رفاته دون تقديم أي معلومات عنه حتى الآن.

وتنفذ إسرائيل وحماس حاليًّا تبادلات للأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير حركة حماس رفات الضابط هدار جولدين الخط الأصفر الاراضي الاسرائيلية رفات جولدين عملية الجرف الصامد

الأكثر قراءة

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

تحولت إلى كتلة لهب، لحظة تحطم طائرة قرب مطار لويفيل في كنتاكي الأمريكية (فيديو)

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بعد مد عمل لجان الفحص، هؤلاء يحق لهم الحصول على وحدات بديل الإيجار القديم

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads