لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والبيوت المجاورة له بالخليفة

وجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين جراء سقوط جزء من العقار رقم ١١ شارع الفلكى من شارع الكردى بمنطقة التونسى بحى الخليفة.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة تلقوا بلاغًا بسقوط جزئى للعقار المكون من أرضى و٣ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية ويقطن به أسرتان، مما أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى مبرة مصر القديمة.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

كما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها من الإنهيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.