لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والبيوت المجاورة له بالخليفة

وجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين جراء سقوط جزء من العقار رقم  ١١ شارع الفلكى من شارع الكردى بمنطقة التونسى بحى الخليفة.

النيابة تعاين مكان انهيار عقار من 3 طوابق في الخليفة

انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق في الخليفة

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة تلقوا بلاغًا بسقوط جزئى للعقار المكون من أرضى و٣ أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية ويقطن به أسرتان، مما أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى مبرة مصر القديمة.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

كما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها من الإنهيار.

