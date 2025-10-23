الخميس 23 أكتوبر 2025
قبل طرحه بالموسم الشتوي، كل ما تحتاج معرفته عن فيلم "قصر الباشا"

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم جديد يحمل اسم “قصر الباشا” ضمن أفلام الموسم الشتوي من توقيع المخرج محمد بكير.

قصة وأبطال فيلم قصر الباشا

حيث تقرر طرح فيلم “قصر الباشا” بدور العرض السينمائى بمصر ودول الخليج فى 5 نوفمبر 2025.

وقبيل طرحه نستعرض قائمة بأبرز المعلومات عنه:

  • يدور فيلم قصر الباشا في أجواء من الإثارة والغموض حول جريمة قتل حدثت في قصر تاريخي.
  • تنتمي قصة الفيلم الذي يأتي من تأليف محمد ناير لتستعيد روح السينما البوليسية بمصر.
  • يحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن الذي يقدمها أبطال قصر الباشا وعلى رأسهم الفنان أحمد حاتم.
  • يضم عددا كبيرا من النجوم وهم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس، وسمية رضا.

الجريدة الرسمية