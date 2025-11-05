الأمم المتحدة: الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تتزايد في ولاية شمال دارفور بالسودان

18 حجم الخط

دعا المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.

وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: قلقون من تزايد التقارير عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في ولاية شمال دارفور.

تصاعد العنف في الفاشر

والأسبوع الماضي، قال مجلس الأمن الدولي في بيان: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وما حولها”.

وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي: نحث بقوة ميليشيا الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736.

وتابع بيان مجلس الأمن الدولي: ندين هجوم ميليشيا الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

السيطرة على مدينة الفاشر

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية الدعم السريع في السودان واستهداف المدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان الأربعاء الماضي: إن استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.