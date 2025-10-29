الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
خارج الحدود

واشنطن بوست: الدعم السريع تعدم الجرحى في مستشفيات الفاشر

الدعم السريع، فيتو
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انتهاكات وجرائم ترتكب في مدينة الفاشر السودانية، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات إعدام جماعية للمدنيين والجرحى داخل المستشفيات عقب سيطرتها على المدينة بعد حصار دام عدة أشهر.

قوات الدعم السريع شنت حملة قتل وتصفية ممنهجة

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن قوات الدعم السريع شنت حملة قتل وتصفية ممنهجة ضد المدنيين عقب اقتحامها المدينة، حيث أظهرت الصور وجود عشرات الجثث وبقع دماء واسعة قرب آليات عسكرية تابعة للقوات داخل الأحياء السكنية.

 تقارير عن استهداف مئات في الفاشر

ووفقًا لشهادات عاملين في المجال الإنساني نقلتها واشنطن بوست، فإن هناك تقارير عن استهداف مئات في الفاشر، مؤكدين أن القوات "كانت تفصل الرجال والفتيان عن النساء ثم تقوم بتعذيبهم أو إعدامهم ميدانيًا.

