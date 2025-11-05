الجيش السوداني يستهدف مواقع ومخازن لميليشيا الدعم السريع غرب كردفان

18 حجم الخط

أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوداني شنّ خلال الساعات الماضية ضربات جوية بواسطة مسيّرات استهدفت تجمعات ومخازن تابعة لميليشيا الدعم السريع في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان.

وأكدت المصادر أن القصف ركّز على مخازن للوقود والعتاد العسكري داخل المدينة ومحيطها، في إطار عمليات الجيش الهادفة إلى إضعاف القدرات اللوجستية للميليشيا.

تصاعد العمليات العسكرية غرب البلاد

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الإقليم الغربي من السودان تصاعدًا في حدة المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، خاصة في ولايات كردفان ودارفور.

وتسعى القوات المسلحة، بحسب مصادرها، إلى استعادة السيطرة على المدن الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد التي تستخدمها المليشيا.

تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني في السودان

وحذّرت منظمات محلية من أن الاشتباكات المتكررة في غرب السودان تسببت في نزوح مئات العائلات من مناطق القتال، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية وندرة الوقود والمواد الغذائية.

حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من قيادة الجيش أو الدعم السريع حول حصيلة القصف أو الخسائر، فيما يُتوقع صدور بيان خلال الساعات القادمة لتوضيح التطورات الميدانية في أبو زبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.