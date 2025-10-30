الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإمارات: ندين الهجمات المشينة على المدنيين في الفاشر

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أدانت دولة الإمارات مساء اليوم الخميس، الهجمات المشينة على المدنيين في مدينة الفاشر بالسودان.

تصاعد العنف في الفاشر

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان مساء اليوم الخميس: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر وما حولها”.

وأضاف بيان مجلس الأمن الدولي: نحث بقوة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار 2736.

وتابع بيان مجلس الأمن الدولي: ندين هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وأثره المدمر على السكان المدنيين.

 

حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة مساء اليوم الخميس: الحرب في ‎السودان مدمرة وعلينا الوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وأضافت الأمم المتحدة: نكثف دعوتنا إلى حل دائم وعاجل للصراع في ‎السودان.. الآلية الرباعية تعمل على تمهيد الطريق لحوار سوداني.. آن الأوان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو سلام دائم للشعب السوداني.

 

السيطرة على مدينة الفاشر

من جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بوحشية الدعم السريع في السودان والاستهداف  للمدنيين، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر، بمركز ولاية شمال دارفور، في غرب البلاد.

وقالت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان اليوم الأربعاء: إن استهداف المدنيين بناء على انتمائهم العرقي يظهر وحشية ميليشيا الدعم السريع.

مدينة الفاشر الفاشر مجلس الأمن الدولي الدعم السريع الحرب في السودان السودان

