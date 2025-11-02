"الصحفيين المصريين" تتضامن مع السودانيين في الفاشر، وتدعو لوقف جرائم ميليشيا الدعم السريع

تابعت نقابة الصحفيين المصريين ببالغ القلق والأسى التصعيد الخطير والمأساة الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع ضد الصحفيين والمواطنين في مدينة الفاشر بالسودان.

وتشدد النقابة على إدانتها لجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع والتي يستهدف فيها الصحفيون والصحفيات بشكل ممنهج ومنتظم، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.

التعتيم الإعلامي على أحداث الفاشر

وقالت في بيان صادر عنها اليوم: “وفي ظل التعتيم الإعلامي المتعمد وانقطاع الاتصالات، تصلنا أنباء مروعة وثقتها منظمات دولية مستقلة ونقابة الصحفيين السودانيين، تؤكد أن الصحافة هناك تتعرض لهجوم شرس يهدف إلى إسكات صوت الحقيقة”.

وشددت نقابة الصحفيين المصريين على دعمها الكامل للزملاء في السودان، ودعت إلى تحقيق دولي في جرائم ميليشيا الدعم السريع وجرائم الاستهداف الممنهج للصحفيين، حيث توثق التقارير ما يأتي:

- اختفاء ما لا يقل عن 11 إلى 13 صحفيًا في الفاشر، في ظل ظروف غامضة تمنع زملاءهم وأسرهم من معرفة مصيرهم.

- ارتكاب جرائم عنف جنسي بحق الصحفيات، وهو ما يشكل جريمة حرب، حيث تلقينا بفزع تقارير مؤكدة عن تعرض ثلاث صحفيات على الأقل للاغتصاب على يد قوات الدعم السريع، وهو فعل يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وجزءًا من نمط أوسع من العنف الجنسي الممنهج، وقد وصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بـ"المروعة".

- قطع كامل للاتصالات والإنترنت في الفاشر في جريمة ممنهجة لحجب المعلومات وعزل المدينة، وفرض ستار يحجب الجرائم ويمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة المدنيين والصحفيين العالقين.

تحقيق دولي في جرائم الدعم السريع

ودعت نقابة الصحفيين إلى تحقيق دولي لمحاسبة الجناة والحيلولة بينهم وبين الإفلات من العقاب، خاصة أن مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين يقومون بتصوير جرائمهم ومشاركتها على الملأ، في سابقة خطيرة تعكس انهيارًا كاملًا لمبدأ المساءلة.

وقالت: إن نقابة الصحفيين المصريين، ومن منطلق مسؤوليتها النقابية والإنسانية، تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف كافة أعمال العنف ضد المدنيين والصحفيين في الفاشر وجميع أنحاء السودان فورًا.

كما طالبت بالكشف عن مصير الصحفيين المفقودين، والإفراج الفوري عن كل صحفي محتجز، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وفتح تحقيقات دولية مستقلة عاجلة في كافة الانتهاكات، بما فيها جرائم الاغتصاب والاختفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما شددت النقابة على تضامنها مع الزملاء في الفاشر، ورفع الحصار المفروض عليها، وإعادة خدمات الإنترنت والاتصالات فورًا إلى مدينة الفاشر للسماح بتدفق المعلومات ووصول المساعدات.

وتنضم نقابة الصحفيين المصريين إلى مطالب نقابة الصحفيين السودانيين بفتح ممرات آمنة لإخلاء المدنيين والصحفيين الراغبين في مغادرة الفاشر، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأكدت نقابة الصحفيين المصريين على أننا لن نقف متفرجين أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق زملائنا، وأن عدم التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم يشكل خيانة للضمير الإنساني وللأخوة المهنية التي تربطنا.

وقالت: إن نقابة الصحفيين المصريين لن تتوانى عن استخدام كافة قنواتها للضغط من أجل إنقاذ زملائنا في السودان، وتدعو كافة النقابات والمنظمات الإعلامية والحقوقية في العالم العربي والعالمي إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان. لتكن راية الحقيقة أعلى من كل سلاح.

