الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

على أنغام المزمار البلدي، بدء مؤتمر القائمة الوطنية بقنا (صور)

مؤتمر قنا، فيتو
مؤتمر قنا، فيتو
18 حجم الخط

بدأت الجبهة الوطنية اليوم الأربعاء مؤتمرًا جماهيريًّا لدعم مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر” بمركز قوص جنوب المحافظة قنا.

يأتي ذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية، بالإضافة إلى حشد جماهيري ضخم من المواطنين والشباب الذين يعبرون عن تأييدهم الكامل للمرشحين.

وذلك ​لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ​العمل على تلبية احتياجات المواطنين في الصعيد، لا سيما في قطاعات الخدمات، ​لأهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

“القائمة الوطنية من أجل مصر الجبهة الوطنية القائمة الوطنية من اجل مصر القائمه الوطنية محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يكلف نائبه بمتابعة تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية

العثور على جثة مسن متحللة داخل منزله في قنا

قنا تحتفي بانطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية

محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان مشروع مزرعة شتلات القصب بالمراشدة

الأكثر قراءة

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

الذهب يرتفع بنسبة 1.30% عالميا والأونصة تسجل 3985.03 دولار

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية