الجبهة الوطنية تعقد مؤتمرا غدا بمدينة قوص في قنا

تعقد الجبهة الوطنية غدا الأربعاء عصرا مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحي “القائمة الوطنية من أجل مصر” بمركز قوص جنوب المحافظة قنا.

ويأتي ذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية، بالإضافة إلى حشد جماهيري ضخم من المواطنين والشباب الذين يعبرون عن تأييدهم الكامل للمرشحين.

وذلك ​لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ​العمل على تلبية احتياجات المواطنين في الصعيد، لا سيما في قطاعات الخدمات، ​لأهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

