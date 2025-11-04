مؤتمر جماهيري لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" بأبو المطامير (صور)

شهدت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لمرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن قطاع غرب الدلتا، في استعراض لدعم غير مسبوق من أهالي الدائرة السابعة أبو المطامير ووادي النطرون والنوبارية.

​تقدير خاص لأهالي أبو المطامير

​بدأ المؤتمر بكلمات ترحيبية وتقدير خاص لـ لأهالي أبو المطامير التي توافدت بأعداد كبيرة من القرى والمناطق، حيث وجه المتحدثون شكرًا وتقديرًا حارًا لأهالي أبو المطامير جميعًا، وأكدوا أن حضورهم مصدر فخر واعتزاز.​

​رسائل المرشحين ورؤية القائمة

​تناولت الكلمات التي ألقاها مرشحو القائمة الوطنية رؤية التحالف للمرحلة القادمة، مؤكدين على ​دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ​العمل على تلبية احتياجات الدائرة السابعة، لا سيما في قطاعات الخدمات، ​أهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

حضور واسع يؤكد تأيدهم للمرشحين

​حضر المؤتمر عدد من القيادات الشعبية، بالإضافة إلى حشد جماهيري ضخم من المواطنين والشباب الذين عبروا عن تأييدهم الكامل للمرشحين.

