هل تندلع حرب جديدة بين طهران وتل أبيب؟ رد حاسم لمسؤول إيراني

أكد مسؤول إيراني رفيع، أن بلاده تتبادل رسائل مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، موضحا أن قنوات الاتصال غير المباشرة تهدف إلى تخفيف التوتر وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وشدد في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي برنامج للحوار المباشر بين طهران وواشنطن في الوقت الراهن.



إيران ترفض الضغوط

وقال المسؤول في تصريحات تليفزيونية، إن إيران أثبتت أنها لا تخضع للضغوط الخارجية ولا تقبل بها "كوسيلة لتغيير مواقفها السياسية"، مؤكدًا أن طهران تعتمد على مبدأ الندية والاستقلالية في القرار، وترفض أي محاولة لإملاء الشروط عليها من أي طرف.

المفاوضات مرهونة بواشنطن

وفي ما يتعلق بملف المفاوضات النووية، أوضح المصدر الإيراني أن التنبؤ بمستقبلها صعب للغاية، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بموقف واشنطن أكثر من طهران.

وأضاف أن إيران "قدمت ما يكفي من المرونة في مراحل سابقة، لكن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية".

نفي وجود مؤشرات لحرب جديدة

وحول الأوضاع الأمنية في المنطقة، نفى المسؤول الإيراني وجود أي مؤشرات على اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وأمريكا، لكنه شدد على ضرورة "القيام بكل ما هو ضروري لمنع أي تصعيد محتمل".

وأشار إلى أن طهران "تتابع التطورات عن كثب وتؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية لتجنب المواجهة".

في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي: "إسرائيل" لا تكتفي بالتخطيط لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بل تفكر في تفكيك إيران وإضعافها حتى لا نكون بلدًا قويًا".

وتابع: “قد أظهرت الحرب الأخيرة مدى خطورة هذا الأمر، كما أن مشروع تصنيع الصواريخ بدأ منذ فترة رئاستي وكان صغيرًا جدًا مقارنة بالوضع الصاروخي الحالي، وقد رأينا في الحرب الأخيرة كيف جعلت هذه الصواريخ الحياة صعبة على العدو”.

