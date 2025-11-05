غرفة القاهرة و"الطب البيطري" و"سلامة الغذاء" يبحثون تطوير قطاع الدواجن

18 حجم الخط

عقدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة منى نظير مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة.

كما حضر الاجتماع من هيئة سلامة الغذاء كل من: محمد عبد الرؤوف وسمير محمد، لمناقشة الموضوعات المشتركة بما يستهدف تطوير قطاع الدواجن.

مساندة قطاع الدواجن وتشغيل المجازر

وأكّد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشُعبة، أهمية زيادة التعاون بين الشُعبة – عن طريق الغرفة – وكل من الطب البيطري بالقاهرة وهيئة سلامة الغذاء؛ من أجل مساندة قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر مع الالتزام بكافة المعايير المطلوبة.



وأضاف "السيد" أن هذا الاجتماع الهدف منه زيادة التنسيق والتعاون مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة، مثل التراخيص والاشتراطات المطلوبة، وتبادل وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة، خاصة أن مُنتسبي الشُعبة في هذا القطاع يعرفون كل صغيرة وكبيرة من خلال التعامل المباشر على أرض الواقع؛ مما يتيح لهم تحديد الإيجابيات والسلبيات من واقع تجارب عملية فعلية، وهو ما يؤكد أهمية وضع مقترحاتهم وآرائهم في الاعتبار، وإعادة النظر فيما يطرحونه من أفكار ورؤى ومقترحات لحل المشاكل التي تواجههم، مع الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية التي يتم وضعها للعمل في هذا القطاع.



من جانبها، أكدت الدكتورة منى نظير أهمية زيادة التعاون بين كافة الأطراف في المرحلة القادمة من أجل تذليل أي عقبات قد تُواجه أصحاب المجازر، مع الحفاظ الكامل على الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وأن هناك تنسيقًا حاليًا بالفعل مع الشُعبة لبحث ومناقشة أي موضوعات مشتركة من أجل تطوير هذا القطاع الهام.



فيما أكد ممثلو هيئة سلامة الغذاء أهمية مثل هذه الاجتماعات لتبادل الأفكار والآراء بما يحقق الصالح العام، مشيرين إلى أن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، يعمل على تقسيم الملفات طبقًا للتخصصات لسرعة إنجازها، مع التأكيد على دراسة أي موضوعات مشتركة مع الجهات المعنية بدقة وسرعة، وأن تواجدهما في هذا الاجتماع من أجل مناقشة سُبُل زيادة التعاون خلال الفترة القادمة.

