قررت جهات التحقيقات بـالقليوبية إيقاف أعمال الترميم والإصلاحات وإزالة السقالات التي تم تركيبها أمس، بمول الكرامة بحي الكرامة بمدينة العبور عقب نشوب حريق هائل بالمول الذي التهم حوالي 9 محال تجارية، لحين الانتهاء من التحقيقات وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

لحين انتهاء التحقيقات، إيقاف أعمال الترميم والإصلاحات بمول العبور بالقليوبية

كشفت المعاينة الأولية لنشوب حريق مول العبور بأن ماسا كهربائيا بأحد المحلات وراء اشتعال النيران في كل أرجاء المكان.

كما استمع فريق من رجال المباحث بالعبور لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات حريق نشب داخل مول شهير بحى الكرامة بمدينة العبور، الذين أكدوا: "النار مسكت في كل حاجة مرة واحدة".

وقررت جهات التحقيق بـالقليوبية انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مول شهير بحى الكرامة بمدينة العبور والوقوف على حجم الأضرار والخسائر التى نتجت عن الحريق، واستعجال تحريات المباحث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، السيطرة علي حريق هائل اندلع بمول شهير بحي الكرامة بمدينة العبور.

وتلقي اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المولات بمنطقة العبور.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

