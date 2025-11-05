مصرع 30 شخصا في حادث مروري مروع باليمن

18 حجم الخط

لقي 30 شخصًا مصرعهم وأُصيب آخرون، في حادث مروري مروع وقع على طريق العرقوب بمحافظة أبين جنوبي اليمن، إثر اصطدام باص نقل جماعي اليوم الأربعاء بمركبة من نوع "فوكسي"، ما أدى إلى احتراق الباص بالكامل.

42 راكبًا متجهين إلى الأراضي اليمنية

وذكرت مصادر ملاحية في ميناء الوديعة البري أن الباص كان يقل 42 راكبًا متجهين إلى الأراضي اليمنية.

وبحسب المصادر، لم ينجُ سوى خمسة أشخاص تمكنوا من كسر نوافذ الباص والقفز منها وسط لهيب النيران، في حين عجز العشرات عن الخروج بعد أن أغلقت النيران الباب الرئيسي، ليبقوا عالقين داخل العربة المحترقة.

وأضافت المصادر أن سبعة ركاب نزلوا في محافظة شبوة قبل وقوع الحادث، ليصبح العدد النهائي للضحايا 30 شخصًا.

نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى الجمهورية في عدن

أفادت المعلومات أن السائق شعيب الحجازي كان يقود المركبة وقت الحادث، وتم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى الجمهورية في عدن لتلقي العلاج.

من جانبها، عبرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في اليمن، عن بالغ حزنها وأساها لضحايا الحادث، مؤكدة أن الباص كان مستوفيًا جميع اشتراطات السلامة والفحص الفني.

الالتزام الصارم بقواعد المرور

وأصدرت الهيئة توجيهات فورية بتشكيل فرق متخصصة للانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة حالات المصابين في المستشفيات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب الكارثة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع باهتمام التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة، داعية جميع سائقي مركبات النقل والمسافرين إلى الالتزام الصارم بقواعد المرور وتوخي الحذر لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.

