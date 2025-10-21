تصدير 7 آلاف طن مواد غذائية إلى اليمن عبر ميناء السويس

أعلن المركز الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ (10) سفن، وتم تداول (15000) طن بضائع و(417) شاحنة و(16) سيارة.

وشملت حركة الواردات (1500) طن بضائع و(135) شاحنة و(9) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (13500) طن بضائع و(282) شاحنة و(7) سيارات.

شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينتين PELAGOS EXPRESS والحرية 1، بينما تداول ميناء نويبع (3850) طن بضائع و(250) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة.

كما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة MUSTANG1 على متنها (7000 ) طن مواد غذائية تصدير إلى اليمن.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 778 راكبا.



