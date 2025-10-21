الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تصدير 7 آلاف طن مواد غذائية إلى اليمن عبر ميناء السويس

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ (10) سفن، وتم تداول (15000) طن بضائع و(417) شاحنة و(16) سيارة.

وشملت حركة الواردات (1500) طن بضائع و(135) شاحنة و(9) سيارات، فيما شملت حركة الصادرات (13500) طن بضائع و(282) شاحنة و(7) سيارات.

تداول 15 ألف طن و417 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

 شهد  ميناء سفاجا  مغادرة السفينتين PELAGOS EXPRESS والحرية 1، بينما  تداول ميناء نويبع (3850) طن بضائع و(250) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، الحسين ونيو عقبة. 

كما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة MUSTANG1 على متنها (7000 ) طن مواد غذائية تصدير إلى اليمن.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 778 راكبا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الاعلامي البحر الأحمر حركة الصادرات موانئ البحر الأحمر ميناء السويس ميناء سفاجا ميناء نويبع

مواد متعلقة

انتظام حركة القطارات على أرصفة محطة مصر برمسيس

وزير النقل يتابع انتظام حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

السكك الحديدية تحذر من سلوكيات تعرض حياة المواطنين للخطر

تصدير 49 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

السكك الحديدية تعلن طرق حجز تذاكر القطارات ووسائل الدفع المختلفة

وزير الصناعة والنقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي

بورسعيد والصعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية