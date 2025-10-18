السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمبري للأمن البحري تسجل وقوع حادثة قبالة سواحل أحور في اليمن

أمبري للأمن البحري
أمبري للأمن البحري

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، عن "تسجيل وقوع حادثة قبالة سواحل أحور التابعة لمحافظة أبين في ​اليمن​".

أمبري للأمن البحري تسجل حادثة قبالة سواحل أحور في اليمن

وبحسب التقارير الإخبارية، لم تكشف الشركة حتى الآن تفاصيل طبيعة الحادثة، مكتفية بالإشارة إلى أن فريقها المختص يتابع التطورات ويجري تحليل البيانات الأولية الواردة من المنطقة.

ويعتقد بأن الحوثيين استهدفوا سفينة قبال سواحل مديرية احور.

وقف إطلاق النار في غزة

وكانت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "الحوثي"، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، ضمن عمليات إسناد القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إطلاق النار في غزة اتفاق وقف اطلاق النار في غزة إسرائيل القوات المسلحة اليمنية السفن المرتبطة بإسرائيل الحوثيين

مواد متعلقة

جامعة حلوان تحتفي باختيار نخبة من أساتذتها لعضوية لجان أكاديمية البحث العلمي

أمبري للأمن البحري: تعرض سفينة تحمل علم هولندا للهجوم قبالة ساحل عدن

"أمبري" ترصد أضرارًا بميناء يمني جراء الضربات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads