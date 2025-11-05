الجيش الياباني ينشر قواته لمواجهة زيادة هجمات الدببة القاتلة

18 حجم الخط

لجأت اليابان إلى نشر قوات الجيش، اليوم الأربعاء، للمساعدة في احتواء الزيادة في هجمات الدببة التي روعت السكان فى إحدى المناطق الجبلية فى شمال أكيتا.

هجمات يومية للدببة القاتلة

وقالت وكالة اسوشيتدبرس إن تقارير يومية ترد عن مواجهات قاتلة أحيانا مع الدببة البنية والدببة السوداء الآسيوية، قبل موسم السبات، حيث تبحث هذه الدببة عن الطاعم. وقد شوهدت الدببة بالقرب من المدارس ومحطات القطارات والمتاجر وفى منتجعات الينابيع الساخنة.

ومنذ إبريل الماضى، أصيب أكثر من 100 شخص وقتل 12 على الأقل فى هجمات الدببة عبر اليابان، وفقا لإحصائيات وزارة البيئة بنهاية أكتوبر.

عدد الدببة يتجاوز 54 ألف

ويحدث اقتراب الدببة من المناطق السكنية بشكل متزايد فى منطقة يسكنها عدد كبير من المسنين، وحيث يوجد عدد قليل من الأشخاص المدربين على اصطياد الحيوانات، وتقدر الحكومة أن إجمالي عدد الدببة يتجاوز 54 ألف.

الجيش لن يستخدم الأسلحة

ووقعت وزارة الدفاع وإقليم أكيتا اتفاق لنشر الجنود الذين سيضعون صناديق لاصطياد الدببة بالطعام، ونقل الصيادين المحليين والمساعدة فى نقل الدببة النافقة. وقال المسئولون إن الجنود لن يستخدموا الأسلحة النارية.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، فوميتوشي ساتو تتسلل الدببة يوميًا إلى المناطق السكنية في المنطقة، وتأثيرها آخذ في الاتساع. إن التصدي لمشكلة الدببة مسألة ملحة".

بدأت العملية في منطقة غابات بمدينة كازونو، حيث أُبلغ عن عدد من مشاهدات الدببة وإصاباتها. ونصب جنود يرتدون خوذات بيضاء، ويرتدون سترات واقية من الرصاص، ويحملون رذاذًا لطرد الدببة وقاذفات شباك، مصيدة دببة بالقرب من بستان. وقال تاكاهيرو إيكيدا، صاحب بستان، إن الدببة أكلت أكثر من 200 تفاحة من تفاحه كانت جاهزة للحصاد.

تأمين الحياة اليومية للناس

وقال حاكم ولاية أكيتا كينتا سوزوكي إن السلطات المحلية أصبحت "يائسة" بسبب نقص القوى العاملة.

من ناحية أخرى، صرح وزير الدفاع شينجيرو كويزومي بأن مهمة الدب تهدف إلى تأمين الحياة اليومية للناس، إلا أن المهمة الأساسية لأفراد الجيش هي الدفاع الوطني، ولا يمكنهم تقديم دعم غير محدود لمواجهة الدب. وتعاني قوات الدفاع الذاتي اليابانية بالفعل من نقص في الكوادر.

