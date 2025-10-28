الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
رئيسة وزراء اليابان الجديدة تقدم هدية فريدة لترامب

رئيسه وزراء اليابان
رئيسه وزراء اليابان وترامب

قدمت رئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايشي، هدية فريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال لقائهما في طوكيو، في مبادرة رمزية جمعت بين الرياضة والدبلوماسية، واستحضرت ذكريات العلاقة الوثيقة التي جمعت ترامب برئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

شملت الهدية مضرب جولف كان يعود لشينزو آبي، وأخرى موقعة من البطل الياباني هيديكي ماتسوياما، إلى جانب كرة جولف مطلية بالذهب.

فيما قالت تاكايشي: إن الهدية جاءت تكريمًا لـ"الروح التي جمعت ترامب وآبي في الميدانين السياسي والرياضي"، إذ كانا يتقاسمان شغفًا معروفًا بلعبة الجولف.

كما أكدت أن المبادرة تهدف إلى "تجديد روح الصداقة بين طوكيو وواشنطن"، في وقت تستعد فيه اليابان لمرحلة جديدة من التحالفات الدولية.

