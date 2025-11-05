الدقهلية، بدء المرحلة الثانية من حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا"

18 حجم الخط

أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المرحلة الثانية من حملة التوعية بالمتابعة بقرى مركز ومدينة نبروه وحي شرق المنصورة، في ظل أهداف حملة التوعية "نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا".

بدء المرحلة الثانية من حملة التوعية والتواصل المجتمعي “نظافة محافظتنا.. أكيد مسؤوليتنا”

يأتي ذلك في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، والتي تمثل المحور الرابع للتنمية ومحاولة إشراك أعضاء المجتمع وفق خطط تشغيل مناسبة.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كتشنر، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون بناء قدرات والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والاتحاد الأوروبي EU بالبدء في خطوات المشروع، وذلك بالتعاون مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الأوقاف، ورئيس قطاع الادارة المركزية للمعاهد الأزهرية، والدكتور ابراهيم صابر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه.

توزيع أكياس وملصقات على التلاميذ بنطاق المدارس

تم خلال هذا الأسبوع متابعة الأنشطة والفاعليات بكل من: (مدرسة إبراهيم عمر الابتدائية ومعهد تيرة الأزهري بقرية تيرة).

وتمثلت الفاعليات في متابعة فصل المخلفات داخل الفصول المختارة إلى مكونات جافة وأخرى رطبة، ومتابعة أنشطة إعادة التدوير، وزراعة مساحات خضراء داخل المدرسة.

كما تم كخطوة تحفيزية للتلاميذ تم توزيع أكياس وملصقات على التلاميذ بنطاق المدارس المختارة، وتم فصل المخلفات بالمنازل وتسليمها للمتعهدين؛ وذلك كمحاولة للتغيير والذي بدأ بالفعل من الأجيال الصغيرة.

وجاء ذلك بإشراف مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل والتوعية وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والمهندس شكري حسين وإبراهيم النجار الفريق الاستشاري RWA، ومشاركة فريق العمل بمركز ومدينة نبروه والاستاذه اسماء غازي مدير المخلفات الصلبة بنبروه، وسيد عوض رئيس الوحدة المحلية ببهوت وسالم عزة رئيس الوحدة المحلية بدرين وسوما السيد مسئول المخلفات بالوحده المحلية ببهوت ومحمد عمر مدير مدرسة إبراهيم عمر الابتدائية ومحمد صابر شيخ المعهد الأزهري بتيرة.

ويتم استقبال المخلفات من خلال مؤدي الخدمات ووائل سيد متعهد جمع المخلفات بقرية بهوت وصالح الغريب مسئول جمعية تنمية المجتمع بتيرة.

إضافة إلى متابعة التوعية الاهالي بالمنطقة المختارة بقريتي بهوت وتيرة بفصل المخلفات من المصدر وتوزيع أكياس لفصل المخلفات الصلبة على الأهالي ومنع القاء المخلفات بالمجاري المائية.

وتستمر التوعية للمواطنين والاهالي والتلاميذ خلال المرحلة الثانية بالمنطقة المختارة للحث على فصل المخلفات من المصدر وتسليمها لمؤدي الخدمة والمتابعة من خلال فريق العمل بالقريتين.

تشمل المرحلة الثانية من الحملة قرية الطيبة بنبروه، وكذلك بعض المدارس والمعاهد الازهرية التابعة لحي شرق المنصورة، وذلك لزيادة المشاركة المجتمعية وخلق جيل واعٍ بالقضايا البيئية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة وتعميم التجربة تدريجيا لتشمل كافة أرجاء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.