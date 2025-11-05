الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس: الأبوة سر نجاح ودوام الكنيسة

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو
18 حجم الخط

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية مجمع كهنة الإسكندرية بحضور الأبوين الأسقفين العموم اللذين يخدمان بالاسكندرية الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) والقمص أبرآم إميل  وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، حيث قدموا التهنئة بالعيد الـ ١٣ لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس الرسول.

تضمنت اللقاء عرضًا مسرحيًّا بعنوان "وصية ملك" قدمه فريق "دي ماريا" المسرحي التابع لكنيسة السيدة العذراء بالعصافرة وترنيمة من تأليف وألحان شباب الإسكندرية، وفيلم وثائقي بعنوان "ليكونوا واحدًا" عن لقاءات المحبة والأخوة مع مختلف كنائس العالم.
وألقيت عدة كلمات منها كلمة للقمص أبرآم إميل التي عرض فيها حصاد عام كامل من أعمال وأنشطة قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية.

وفي نهاية كلمته وصف قداسة البابا تواضروس الثاني بأربع صفات:
 - صامت أمام السلبيات.

- صاحب قلب نقي.

- صاحب مجهود تقوده النعمة.

- يخرج من كنزه جددًا وعتقاء.

كما تحدث نيافة الأنبا هرمينا مهنئًا قداسة البابا لافتًا لحجم الإنجازات والخدمات التي تمت في خلال ١٣ عامًا بمحبة أبوية.
بينما تأمل نيافة الأنبا باڤلي في الآية "الرَّبُّ نَصِيبُ قِسْمَتِي وَكَأْسِي. أَنْتَ قَابِضُ قُرْعَتِي. حِبَالٌ وَقَعَتْ لِي فِي النُّعَمَاءِ، فَالْمِيرَاثُ حَسَنٌ عِنْدِي" (مز ١٦ ٥ - ٦).

وفي الختام ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة قدم فيها الشكر للجميع على مشاعر المحبة والكلمات المشجعة، وهنأهم بمناسبة سيامة الكهنة الجدد، وتأمل قداسته في موضوع بعنوان "وزنات في حياة الإكليروس" وتحدث عن وزنات في خدمة قداسته خلال العام الماضي وأهمها وزنة قداس الآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط، ووزنة زيارة أسيوط ووزنة احتفالية مجلس الكنائس العالمي ووزنة أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس.

ولخص قداسة البابا تواضروس الثاني خمس وزنات في حياة الإكليروس، وهي: 
١- وزنة التكريس: الكاهن يعمل في كرم كنيسة المسيح.

٢- وزنة الأبوة: سر نجاح ودوام الكنيسة هي الأبوة، والكهنوت أبوة واحتواء.

٣- وزنة الوقت: صار وقت الكاهن مشغولًا ومخصصًا لله وأصبح وقت مثمر، لأنك تعمل لأجل السماء.

٤- وزنة التوبة: الكاهن قريب من المذبح لتقديم صلاة وتوبة دائمة ومتجددة.

٥- وزنة الخدمة: خدمة كل إنسان وأي إنسان بكل احتياجاته، بخدمة فيها رائحة المسيح الزكية.

وفي الختام وزع قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا تذكارية على الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس الكنيسة البابا تواضروس الثاني كهنة الاسكندرية كهنة

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية