من قمة شرم الشيخ.. إلى المتحف المصري الكبير

طوف وشوف، في الأول من نوفمبر الحالي أذاعت أكثر من 500 محطة تلفزيونية حول العالم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة على الهواء؛ هذا المتحف الذي يضم أعظم آثار الدنيا من أعرق الحضارات في التاريخ.

طوف وشوف ماذا قالت الصحافة العالمية عن افتتاح المتحف المصري الكبير حيث كتبت شبكة سي إن إن الأمريكية: إن مصر أبهرت العالم بهذا المتحف المصري العريق، ولحظة لا تنسى في تاريخ الحضارة؛ وكتبت نيويورك تايمز: إن مصر تدهش العالم من جديد والافتتاح يليق بعظمة الفراعنة ويضع مصر في قلب خريطة السياحة العالمية..

وكتبت الصحافة الفرنسية: إن القاهرة تضيء العالم من أمام الأهرامات؛ وقال الإعلام الألماني: إن مصر تجمع الماضي والمستقبل في تحفة معمارية تبهر الزوار، ومصر أنشأت متحف أسطوري يعيد مجد الفراعنة للعالم.

طوف وشوف ما نشرته الصحافة العالمية والإعلام الدولي والذي يلخص الإشادة بمصر وقمة شرم الشيخ، وأن رئيس مصر أيقونة السلام؛ فكتبت صحيفة الجارديان البريطانية: كان للمفاوضات التي نظمتها مصر على مدى عامين من الحرب واستضافت قادة الدول الإقليمية والدولية الفاعلة ومبعوثين عن الولايات المتحدة الأمريكية دورا محوريا فاعلا في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

طوف وشوف ما كتبته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن بعد ثلاثة عقود عادت شرم الشيخ في قلب المشهد الدولي ومشاركة قادة العالم للتوقيع الرسمي على إنهاء الحرب، وأن كل التقارير تجتمع على أن مصر تستعيد مكانتها في المنطقة، كما تؤكد الوكالة الامريكية أن الرئيس السيسي الوحيد القادر على توحيد دول الشرق الاوسط.

طوف وشوف ماكتبه الإعلام الأوروبي عن تأثير القاهرة على الملفات الإقليمية، وأن مدينة شرم الشيخ تقارب بين الشرق والغرب، حيث جمعت أكثر من 30 دولة في القمة التي نجحت في إنهاء الحرب، وأشارت شبكة سي إن إن الإخبارية الامريكية أن نجاح القمة يعود إلى مصر المضيفة الآمنة المستقرة، ولا ننسي مصر في دورها ضد التهجير وضد تصفية القضية الفلسطينية.

طوف وشوف ماذا قال زعماء العالم عن رئيس مصر حيث قال الرئيس الفرنسي: إن السيسي أيقونة السلام، وأعلن عن مشاركة باريس في تنظيم مؤتمر دعم القطاع؛ وقال رئيس الوزراء البريطاني الأيبق توني بلير: إن مصر رمز السلام كان لها الدور الكبير في تخطي المرحلة، والرئيس السيسي استطاع أن ينجح هو ورجال المخابرات المصرية في عقد المفاوضات.

وذكر رئيس وزراء اليونان أن قمة شرم الشيخ تمثل يوما تاريخيا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط؛وقال الرئيس الأمريكي ترامب: إن الرئيس السيسي قائد عظيم استطاع توحيد شعب مصر وسيسجل هذا التاريخ على مستوى العالم والشرق الأوسط (تاريخ أنتهاء الحرب).

طوف وشوف شعب غزة وهو يقول تحية إلى مصر الكبيرة بشعبها وجيشها والفرحة على وجوههم، واستقبل آلاف الفلسطينيين الأسرى المحررين داخل مجمع ناصر الطبي في إطار المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

طوف وشوف استقبال قادة الاتحاد الاوربي لرئيس مصر في بروكسيل، وها هي مصر تعقد شراكة جديدة في الاقتصاد والسياسة والأمن؛ وأوروبا لم تجد أفضل من مصر لجذب استثمارات، وفي هذا السياق قالت رئيس المفوضية الأوروبية موجهة خطابها إلى الرئيس السيسي: نثمن دوركم وجهودكم في وقف حرب غزة..

وبفكرك عزيزي القارئ بموقف الاتحاد الأوروبي من مصر ورئيسها عقب ثورة الثلاثين من يونيه، وشوف الحفاوة والاستقبال والاحترام برئيس دولة في حجم مصر، بعد إدراكهم للدول التي سقطت وأن مصر تستعيد ريادتها في المنطقة وسمعتها العالمية وكيانها المتمثل في أمنها القومي.

طوف وشوف كلمة رئيسة البرلمان الأوروبي موجهة حديثها للرئيس: لقد أنقذت شعب فلسطين عندما رفضت التهجير وعندما تحملت الكثير من الانتقادات والهجوم عليك وعلى مصر، وأكدت أن السيسي سياسيا شجاعا ومن أعظم الزعماء الدوليين واستطاع أن يغير من ملامح الشرق الاوسط السياسية.

وختاما، أطالب وزارة التربية والتعليم بتنظيم رحلات شهرية واسبوعية إلى المتحف المصري الكبير، على أن يطلب من طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية كتابة بحث أو تقرير عن المتحف وإدماج وحدة في مناهج التاريخ والدراسات الاجتماعية عن المتحف المصري الكبير، لتنمية الوعي الأثري والثقافي، فمن الأهمية أن يعرف الطلاب أن المتحف سوف ينعش الاقتصاد المصري من خلال جذب السياح الأجانب إلى مصر.

أشرحوا لطلاب المدارس أن المتحف المصري يعد أكبر متحف في العالم، هو أكبر من متحف اللوفر، وأن داخل هذا المتحف الملك توت عنخ أمون أشهر ملوك مصر، ويضم المتحف تمثال الملك رمسيس الثاني.

وأخيرا: كانت المشاهد رائعة تعبر عن وعي الشعب المصري، فرح واحتفالات في الشوارع يوم افتتاح المتحف، وكان عدد غير قليل من جميع الفئات العمرية يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويرتدون ملابس الملوك وينشرونها على صفحاتهم، وأتمنى كتابة هذا المقطع في مناهج اللغة العربية لطلاب المدارس المصرية: “شوف آثار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار.. علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار”.

