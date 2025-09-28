رسائل مصر إلى العالم

خرج مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد الدول التي تستضيف قادة حركة المقاومة الفلسطينية، بحجة أنهم العقول المدبرة للإرهاب والذين ارتكبوا مجزرة السابع من أكتوبر؛ وبرر على حد قوله الهجوم العسكري على دولة قطر في “إنها تحمي الارهابيين وتمنحهم فيلات فاخرة، وإن ما فعلته إسرائيل أسوة بما فعلته أمريكا من قتل زعيم وإرهابي القاعدة في باكستان بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر”.

إن هذه التصريحات والتهديدات من أكبر إرهابي ومجرم حرب في العالم ليس مبررًا لقيام هذا الكيان المغتصب من الاعتداء على سيادة دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى التدخل غير القانوني ولا يتفق مع المواثيق الدولية لسيادة الدول، في رسالة تهديد “إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة، وإذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن”.

الحاصل أن كل ما حدث منذ طرح فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عبر معبر رفح إلى أرض سيناء بسبب موقف مصر الثابت قيادة وشعبًا رفضًا للتهجير، وها هي رسائل مصر إلى دول العالم عامة وإلى إسرائيل بصفة خاصة:

الرسالة الأولى: وجهت مصر رسالة تحذيرية إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة الامريكية بأن أي محاولات اسرائيلية مثل الغارات التي استهدفت الدوحة سيكون الرد المصري مفاجئًا لإسرائيل وللعالم.

الرسالة الثانية: مصر تتحرك وفق مسارات ثلاثة بشكل متوازٍ للوصول لاستقرار المنطقة، المسار الأول إدخال المساعدات للقطاع؛ والمسار الثاني الجهود والمفاوضات للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية؛ والمسار الثالث حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء مع طلاب الأكاديمية العسكرية مؤخرًا أن مصر حريصة على إدخال المساعدات للفلسطينيين مع الحفاظ على أرواح المصريين.

الرسالة الثالثة: وجه رئيس مصر عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب الإسرائيلي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة، محذرًا من تأثير التوسع العسكري الراهن على مستقبل اتفاقيات السلام في المنطقة، وعلى أمن وأمان إسرائيل وأمن المنطقة.

الرسالة الرابعة: وجهت مصر رسالة إلى المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ووقف سياسة الانفلات من العقاب، إضافة إلى التشديد على أن سيادة الدول العربية والإسلامية تمثل خطًّا أحمر.

الرسالة الخامسة: طالب فيها الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة العربية الطارئة للدول العربية والاسلامية بأن تغير مواقفها من نظرة العدو نحونا، مما يحمل هذا الوصف تحذيرًا بأن النظام القائم على فكرة السلام يتعرض للفشل، ورسالة إلى التخلص من حالة الجمود السياسي الراهن.

الرسالة السادسة: مصر ترفض استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو ما نتج عنه سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء على مدى العامين الماضيين.

الرسالة السابعة: جددت مصر موقفها الرافض لتهجير الفلسطينين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، وفي هذا السياق أكد رئيس مصر أن التهجير يمثل ظلمًا تاريخيًّا وانتهاكًا للقانون الدولي.

وقد تحققت رؤية مصر في اعتراف عدد من الدول الكبرى بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مما يُشكِّل حدثًا تاريخيًّا ودعمًا دوليًّا للقضية الفلسطينية.

الرسالة الثامنة: دور مصر واضح دبلوماسيًّا ومسجل تاريخيًّا منذ 1948 ومن يشوه صورة مصر أمام العالم ما هي إلا شخصيات معادية للدولة المصرية، وكذلك جماعات وتنظيمات دولية كانت دائمًا تردد على القدس رايحين شهداء بالملايين، وهم يعلمون أن مشروع إسرائيل الأخطر هو تفريغ الأرض من البشر وتصفية القضية الفلسطينية.

الرسالة التاسعة: تطالب مصر الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد قطاع غزة، وفتح المعبر من الجانب الإسرائيلي لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من دخول المساعدات من غذاء ودواء ومستلزمات طبية.

وختامًا:

إن القاهرة أعدت مشروعًا لإعادة بناء غزة هذا المشروع بدعم دولي يقدر بـ53 مليار دولار، وهذا يكرس لحق الفلسطينيين في أرضهم وتاريخهم ومستقبلهم لمواجهة المخطط الصهيوني المدعوم أمريكيا، وسوف تقوم مصر بمجرد التوصل لإيقاف الحرب باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

* أستاذ العلوم التربوية بجامعة عين شمس

