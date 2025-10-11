هذه هي مصر.. رمز السلام

في احتفال أكاديمية الشرطة بالخريجين لعام 2025 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر وحرصها على التفاعل الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية، ومصر تستضيف الوفود المشاركة في المفاوضات في شرم الشيخ لإنهاء الحرب على غزة.

وقد وجه الرئيس دعوة إلى الرئيس الأمريكي ترامب لحضور مراسم توقيع الاتفاق ووقف الحرب في قطاع غزة بوصفه اتفاقا تاريخيا يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوفود الأخرى.

إن مصر رائدة في دعم القضية الفلسطينية، فمصر تسير في مسارات ثلاثة منذ بداية الحرب، المسار الأول رفض التهجير والتدخل لإنهاء الحرب من خلال المفاوضات، والمسار الثاني إدخال المساعدات، والمسار الثالث إعادة الإعمار بدعم دولي.. وها هي مصر تستضيف الوفود من أجل الحفاظ على الأرواح الباقية من شعب غزة.

هذه هي مصر الحريصة على آليات تنفيذ إنهاء الحرب وإنسحاب القوات الاسرائيلية؛ مصر الآمنة المطمئنة إنطلق من أرضها في شرم الشيخ مدينة السلام رئيس الوفد الفلسطيني لحركة حماس ليدلي بتصريحات صحفية دون خوف أو قلق، وهو على بعد كيلو مترات من العدو.

إن مشهد الوفود العربية والأجنبية من مصر وفلسطين وقطر وتركيا وأمريكا وإسرائيل وهي تهبط من السيارات في ثقة ودون خوف وقلق تشعرك بمدي عظمة مصر؛ ناهيك عن أن المفاوضات بدأت في يوم السادس من أكتوبر.



هذه هي مصرالأمن والأمان رغم أنف الكارهين الهاربين المأجورين ممن خرجوا علينا بتصريحات إعلامية محذرين شعب مصر من أن الكيان سوف يقصف مدينة شرم الشيخ يوم السادس من أكتوبر لاستهداف قيادات حركة حماس.

هذه هي مصر التي دفعت بشاحنات مساعدات إلى قطاع غزة وسط فرحة واحتفال الفلسطينين بوقف إطلاق النار؛ هذه هي مصر التي قال عنها مبعوث الرئيس الأمريكي أن الوفود لم تكن لتحقق أي شيء دون قيادة حكيمة.

تحية لصمود الشعب الفلسطيني وتحية لمصر قيادة وشعبا وجيشا مصر التي كانت مواقفها ثابتة لم تتغير، ورفضت التهجير رغم ما تعرضت له من قبل أعداء الوطن وأهل الشر من مضايقات طول الشهور السابقة.

وتحية لكل من عمل على تحقيق ذلك الإنجاز الدبلوماسي التاريخي الذي يحسب لمصر الأمن والأمان والاستقرار والسلام.

وتتبقي كلمة أخيرة أضعها أمام المسئولين عن التعليم قبل الجامعي فلابد من إدماج ما حدث في مناهج الدراسات الاجتماعية والتاريخ للطلاب لكي يتعلم الطلاب مفهوم السلام، وكيف كان للدور المصري الدبلوماسي تأثير على نجاح المفاوضات، وكيف تم إدخال البهجة والفرح على أهالي غزة بعد أن كانوا معرضين للتهجير وترك أرضهم وبيوتهم أو معرضين للموت من الحرب والدمار؟

ومن الأهمية أيضا عقد ندوات عن مصر السلام، مصر الراعية لقضايا الشرق الأوسط لشباب الجامعات، ومنح الطلاب جرعة تثقيفية سياسية عن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على مدي عاميين حتى اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

