نصر أكتوبر.. وإيقاظ الوعي القومي للشباب

تحتفل مصر غدا الاثنين بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر 1973، وعلينا كمصريين ألا ننسى في ظل الأحداث الجارية هذه الذكرى العظيمة في الإعلام والمدارس والجامعات؛ وأن نفخر بالدور البطولي لقواتنا المسلحة التي أشاد بها العالم..

وفي هذا السياق كتب أحد الجنرالات من الجيش البريطاني: إن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر تتعلق بالرجال وقدراتهم أكثر مما تتعلق بالآلات التي يقومون بتشغيلها، فإنجاز المصريين عبقرية نتيجة مهارة القائد والضابط المصري المدرب تدريبا فائقا بكيفية الهجوم المفاجئ للطرف الآخر.

فلا بد أن يعرف التلاميذ في المدارس من هو جيل أكتوبر؟ ذلك الجيل الذي ضحى بالمال والجهد والدم، وحرم نفسه من قوت يومه لكي يبني القوات المسلحة؛ مهم جدا أن نشرح لشباب الجامعات أنه لولا الجيش المصري لما انتصرنا في حرب أكتوبر؛ ولولا نصر أكتوبر لما استعدنا سيناء بالحرب والسلام؛ ولولا استعادة سيناء لما خضنا معركة مع التطرف والإرهاب؛ ولولا ثورة 30 يونيه العائلية الشعبية لما استعدنا علاقتنا مع الدول العربية.

نحتاج إلى دروس في المناهج المدرسية بعنوان شخصيات لن ينساها التاريخ؛ مثل شخصية الشهيد الفريق عبد المنعم رياض الذي كان له دور بارز قبل الحرب بأربع سنوات، هو وجيل أكتوبر ممن ساهموا في إعادة بناء القوات المسلحة بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، وخاصة تدريب القوات الجوية من منطلق أن حرب الطيران هي حرب السرعة الخاطفة؛ وكذلك الفريق سعد الدين الشاذلي الذي خطط لعبور قناة السويس، وهناك شخصيات مضيئة أطباء وصيادلة ومهندسين ناهيك عن رجال المخابرات المصرية ممن يعملون في صمت.

مطلوب من المجلس الأعلى للجامعات إدراج معلومات عن نصر أكتوبر في المقرر الثقافي حتى يدرس الشباب التاريخ لأنهم لا يقرأون؛ لا بد أن يتعلم الشباب قيمة قناة السويس، وماذا يعني عبور خط بارليف، والضربة الجوية الأولى في الثانية ظهر السادس من أكتوبر..

ومن الأهمية أن يعرف الشباب والجيل الجديد أن أكثر من 220 طائرة مقاتلة اخترقت المجال الجوي للعدو في توقيت واحد لضرب مراكز القيادة والرادارات؛ وفي هذا السياق وصف الخبراء تلك اللحظة أنها أهم 53 دقيقة في تاريخ مصر الحديث؛ حيث كسرت هيبة الجيش الإسرائيلي الذي يدعى أنه الجيش الذي لا يقهر.

على القيادات التعليمية في المدارس والقيادات الجامعية في الجامعات استضافة العناصر البشرية في هذه المناسبة خلال شهر أكتوبر من أبطال نصر أكتوبر، أو شخصيات لها خلفيات عسكرية؛ تقدم ندوات توعية لطلاب المرحلة الثانوية ليدرك الشباب أن في ذلك الوقت كان الجندي المصري البطل هو السر في نجاح الحرب؛ حيث لم تكن هناك تكنولوجيا، حتي إن أحد الجنود كتب في مذكراته: كنا ندرك أننا قد لا نعود لكن يقيننا أننا سنترك خلفنا نصرا للأجيال القادمة كان كافيا ليدفعنا للأمام.

محتاجين في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية أن تعرض المعلمة القصص المصورة الملونة لأبطال نصر أكتوبر؛ وأناشيد بسيطة تعبر عن النصر العظيم مع علم مصر، يحمله كل طفل ويردد أغنية “بسم الله الله أكبر بسم الله.. سينا يا سينا بسم الله”، وفي المرحلة الإعدادية يشرح مدرس الدراسات الاجتماعية معنى إتفاقية السلام ويتضمن كتاب اللغة العربية أغنية “بالسلام إحنا بدينا بالسلام، وردت الدنيا علينا بالسلام”.

محتاجون لجيل الشباب في المرحلة الثانوية وهم القطاع الذي يستعد لدخول الجامعات أن يعرفوا من خلال مادة التاريخ دور الشعب المصري بجميع طوائفه في نصر أكتوبر 73؛ ليعي الشباب كم تحمل جدودهم وآباؤهم حيث فرضت الضرائب آنذاك على السلع المتعددة ولم يشتكِ أحد..

ولنقدم لهم الموقف الوطني لمؤسسات الثقافة التي فتحت أبوابها للجماهير من خلال المسرح والسينما دون مقابل من أجل التعبئة الوطنية، وسافر الفنانون والرسامون إلى الجبهة، وتقدم الضباط المتقاعدون للالتحاق بالقوات المقاتلة، وشاركت المرأة المصرية من خلال جمعية هدى شعراوي التي كانت مركزا للإسعافات الأولية، وقادت أم كلثوم حملة نسائية مع عدد غير قليل من السيدات تبرعن بالمجوهرات من أجل المجهود الحربي.

تحية إلى الرئيس الشهيد أنور السادات قائد وبطل الحرب والسلام، وتحية لكل من شارك في نصر أكتوبر من رموز القوات المسلحة، وفي هذا الصدد لا بد ألا نغفل من رفع علم مصر عاليا خفاقا على أرض طابا في مارس 1989، بعد معركة دبلوماسية قانونية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية التي انتهت بتحرير وعودة آخر شبر من أرض مصر إلى بلادي.

إن صفوف جيش بلادي بها أسود أحمس قاهر الهكسوس، جيش بلادي قوي يمتلك ثوابت أخلاقية متماسكة متوحد بين صفوفه، جيش بلادي لم يعتمد على مرتزقة أجانب، جيش بلادي من الشعب وإلى الشعب، وأبناء القوات المسلحة منصهرون في بوتقة واحدة المسلم مع المسيحي وابن الغفير مع ابن الوزير وابن الغني مع ابن الفقير..

علينا أن نزداد اعتزازا بالعسكرية المصرية ورجالها الذين عبروا بمصر من الهزيمة إلى النصر، وضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن، وعلينا أن نعتز بشعب عريق وقف إلى جانب قواته المسلحة يباهي ببسالة ويفخر بما يمثلون من شرف العسكرية المصرية وبطولاته.

* أستاذ المناهج والعلوم التربوية والعميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس

