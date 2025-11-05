الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيدني سويني تُعلق لأول مرة على جدل إعلان "أمريكان إيجل"

سيدني سويني، فيتو
سيدني سويني، فيتو

علقت الممثلة الشابة سيدني سويني، لأول مرة على الجدل المُثار حول إعلان بنطال جينز "أمريكان إيجل"، واتهام الإعلان بأنه يحمل أفكار عنصرية وجنسية.

سيدني سويني ترد علي انتقادات إعلام أمريكان إيجل

وقالت سيدني في حوار لمجلة GQ: "لم تؤثر الانتقادات عليّ بأي شكل من الأشكال.. أعني، كان رد الفعل مُفاجئًا بالتأكيد، لكنني أعشق الجينز.. كل ما أرتديه هو الجينز.. أرتدي الجينز وتيشيرت حرفيًا كل يوم من حياتي... كنتُ أعرف في النهاية هدف ذلك الإعلان، وكان جينزًا رائعًا، ولم يُؤثر عليّ بأي شكل من الأشكال".

واستكملت سيدني حديثها،:"لطالما آمنتُ أنني لستُ هنا لأُملي على الناس رأيهم.. أنا أعرف من أنا.. أعرف ما أُقدّره.. أعرف أنني شخص لطيف.. أعرف أنني أُحب كثيرًا، وأعرف أنني مُتحمسة لرؤية ما سيحدث لاحقًا.. ولذلك لا أدع الآخرين يُحددون هويتي".

سيدني سويني وسكوتر براون يؤكدان علاقتهما العاطفية

في سياق متصل، نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آجر سيدني سويني اطلالات سيدني سويني اعلان امريكان ايجل سيدني سويني سيدني سويني

مواد متعلقة

سيدني سويني تواجه خطيبها السابق جوناثان دافينو في حوار متوتر: "اتركني وشأني" (صور)

سيدني سويني تتحدث عن إمكانية تجسيد دور فتاة جيمس بوند

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية