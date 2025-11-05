سيدني سويني تُعلق لأول مرة على جدل إعلان "أمريكان إيجل"

علقت الممثلة الشابة سيدني سويني، لأول مرة على الجدل المُثار حول إعلان بنطال جينز "أمريكان إيجل"، واتهام الإعلان بأنه يحمل أفكار عنصرية وجنسية.

سيدني سويني ترد علي انتقادات إعلام أمريكان إيجل

وقالت سيدني في حوار لمجلة GQ: "لم تؤثر الانتقادات عليّ بأي شكل من الأشكال.. أعني، كان رد الفعل مُفاجئًا بالتأكيد، لكنني أعشق الجينز.. كل ما أرتديه هو الجينز.. أرتدي الجينز وتيشيرت حرفيًا كل يوم من حياتي... كنتُ أعرف في النهاية هدف ذلك الإعلان، وكان جينزًا رائعًا، ولم يُؤثر عليّ بأي شكل من الأشكال".

واستكملت سيدني حديثها،:"لطالما آمنتُ أنني لستُ هنا لأُملي على الناس رأيهم.. أنا أعرف من أنا.. أعرف ما أُقدّره.. أعرف أنني شخص لطيف.. أعرف أنني أُحب كثيرًا، وأعرف أنني مُتحمسة لرؤية ما سيحدث لاحقًا.. ولذلك لا أدع الآخرين يُحددون هويتي".

سيدني سويني وسكوتر براون يؤكدان علاقتهما العاطفية

في سياق متصل، نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.