سيدني سويني تواجه خطيبها السابق جوناثان دافينو في حوار متوتر: "اتركني وشأني" (صور)

ذكر تقرير صحفي لموقع pagesix، أن الممثلة الشابة سيدني سويني وخطيبها السابق، جوناثان دافينو، وقعت بينهما مواجهة محتدمة وحوار متوتر، في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، وسط أخبار عن علاقة الممثلة الرومانسية مع مدير الأعمال والمنتج الشهير سكوتر براون.

تفاصيل مواجهة سيدني سويني وخطيبها

وشوهدت سويني وهي تجلس في مقعد الراكب في سيارة يقودها دافينو، في لوس أنجلوس ليلة السبت الماضي، وفقًا لصور حصلت عليها صفحة سيكس.

شوهدت الممثلة البالغة من العمر 28 عامًا، وهي تضع يدها أمام وجهها، بينما كان منتج الفيلم يضغط على دواسة الوقود، ويقود السيارة إلى منزلها.

وصرح مصدر كان بالقرب من منزل سويني للموقع الصحفي، بأنهم سمعوا حوارا محتدما بين سيدني وخطيبها السابق، قالت فيه النجمة: "أي شخص إلا أنت.. لا أصدقك.. من فضلك ارحل، دعني وشأني"، ثم زعم المصدر أنها صرخت وخرجت من السيارة.

يذكر أن سويني أنهت خطوبتها على دافينو في وقت سابق من هذا العام، بعد سبع سنوات من الارتباط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها سويني ودافينو معًا منذ قرارهما عدم إتمام زواجهما.. كما تناولا غداءً هادئًا في أبريل الماضي.



سيدني سويني وسكوتر براون يؤكدان علاقتهما العاطفية

في سياق متصل، نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

