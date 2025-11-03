الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيدني سويني تواجه خطيبها السابق جوناثان دافينو في حوار متوتر: "اتركني وشأني" (صور)

سيدني سويني وخطيبها
سيدني سويني وخطيبها السابق، فيتو

ذكر تقرير صحفي لموقع pagesix، أن الممثلة الشابة سيدني سويني وخطيبها السابق، جوناثان دافينو، وقعت بينهما مواجهة محتدمة وحوار متوتر، في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، وسط أخبار عن علاقة الممثلة الرومانسية مع مدير الأعمال والمنتج الشهير سكوتر براون.

Sydney Sweeney and Jonathan Davino in a car.

تفاصيل مواجهة سيدني سويني وخطيبها

وشوهدت سويني وهي تجلس في مقعد الراكب في سيارة يقودها دافينو، في لوس أنجلوس ليلة السبت الماضي، وفقًا لصور حصلت عليها صفحة سيكس.

شوهدت الممثلة البالغة من العمر 28 عامًا، وهي تضع يدها أمام وجهها، بينما كان منتج الفيلم يضغط على دواسة الوقود، ويقود السيارة إلى منزلها.

Jonathan Davino in a black t-shirt, driving a car, seen through a rain-splattered window.

وصرح مصدر كان بالقرب من منزل سويني للموقع الصحفي، بأنهم سمعوا حوارا محتدما بين سيدني وخطيبها السابق، قالت فيه النجمة: "أي شخص إلا أنت.. لا أصدقك.. من فضلك ارحل، دعني وشأني"، ثم زعم المصدر أنها صرخت وخرجت من السيارة.

يذكر أن سويني أنهت خطوبتها على دافينو في وقت سابق من هذا العام، بعد سبع سنوات من الارتباط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها سويني ودافينو معًا منذ قرارهما عدم إتمام زواجهما.. كما تناولا غداءً هادئًا في أبريل الماضي.

Sydney Sweeney leaving the Giorgio Baldi restaurant.


سيدني سويني وسكوتر براون يؤكدان علاقتهما العاطفية

في سياق متصل، نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آجر سيدني سويني سيدني سويني وخطيبها سيدني سويني وخطيبها السابق اطلالات سيدني سويني

مواد متعلقة

سيدني سويني تتحدث عن إمكانية تجسيد دور فتاة جيمس بوند

سيدني سويني تكشف حقيقة إنتاج جزء ثان من فيلم ANYONE BUT YOU

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية