تفاصيل الحالة الصحية لطالبة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة في السلام

كشف التقرير الطبي لطالبة سقطت من الطابق الثالث بإحدى المدارس في منطقة السلام مما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، انها اصيبت بكسور متفرقة وتخضع للعلاج في المستشفى وحالتها مستقرة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بإصابة طالبة عقب سقوطها من الطابق الثالث بأحد المدارس دائرة قسم شرطة السلام، وعلىة الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين إصابة هـ.ح 13 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي عقب سقوطها من الطابق الثالث بمبنى الفصول، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى الأردني لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات.

