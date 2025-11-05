الأربعاء 05 نوفمبر 2025
تفاصيل الحالة الصحية لطالبة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة في السلام

كشف التقرير الطبي لطالبة سقطت من الطابق الثالث بإحدى المدارس  في منطقة السلام مما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، انها اصيبت بكسور متفرقة وتخضع للعلاج في المستشفى وحالتها مستقرة.  

وبالفحص والتحري تبين إصابة هـ.ح 13 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي عقب سقوطها من الطابق الثالث بمبنى الفصول، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى الأردني لتلقي العلاج اللازم. 


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات.  

